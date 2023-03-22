Власти Екатеринбурга расследуют инцидент в гимназии, где у ученика лопнул мочевой пузырь

23 марта 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Учащийся гимназии № 116 во время игры в волейбол получил травму живота Фото: Размик Закарян © URA.RU Департамент образования Екатеринбурга инициировал проверку гимназии №116, где ученик попал в больницу после столкновения с одноклассником на уроке физкультуры, которое привело к разрыву мочевого пузыря. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились в пресс-службе мэрии уральской столицы. «По случаю, произошедшему в МАОУ гимназии № 116 21.03.2023 перед уроком физической культуры, в результате которого пострадал несовершеннолетний, проводится внутреннее расследование. В соответствии с инструкцией оповещены субъекты профилактики. Отделом полиции № 8 ПДН проведен опрос. Заключение по случаю будет составлено по итогам расследования», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге проверят школу, где ученика госпитализировали после физкультуры. Инцидент произошел в гимназии №116. По предварительной информации, 14-летний учащийся гимназии во время игры в волейбол получил травму живота при столкновении с одноклассником, которая привела к разрыву мочевого пузыря.

Департамент образования Екатеринбурга инициировал проверку гимназии №116, где ученик попал в больницу после столкновения с одноклассником на уроке физкультуры, которое привело к разрыву мочевого пузыря. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились в пресс-службе мэрии уральской столицы. «По случаю, произошедшему в МАОУ гимназии № 116 21.03.2023 перед уроком физической культуры, в результате которого пострадал несовершеннолетний, проводится внутреннее расследование. В соответствии с инструкцией оповещены субъекты профилактики. Отделом полиции № 8 ПДН проведен опрос. Заключение по случаю будет составлено по итогам расследования», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге проверят школу, где ученика госпитализировали после физкультуры. Инцидент произошел в гимназии №116. По предварительной информации, 14-летний учащийся гимназии во время игры в волейбол получил травму живота при столкновении с одноклассником, которая привела к разрыву мочевого пузыря.