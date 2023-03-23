«КП» подсчитала расходы Пугачевой на школу для детей в Израиле

«Комсомольская правда»: год обучения детей Пугачевой в Израиле обойдется в 2 млн рублей
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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Пугачева покинула Россию после начала спецоперации Фото:

Дети певицы Аллы Пугачевой обучаются в американской интернациональной школе в Израиле. Газета «Комсомольская правда» передает, что плата за год обучения для одного ребенка в такой школе составляет два миллиона рублей.

«Год учебы одного ребенка в школе, где предположительно учатся Елизавета и Гарри (дети Пугачевой) — 96 тысяч шекелей (2 миллиона рублей)», — говорится в материале. После окончания этой школы, дети смогут получить дипломы. Они помогут поступить в высшие учебные заведения США и Европы. Детей в школе обучают на английском языке с изучением иврита.

В феврале 2022 года Пугачева покинула Россию вместе со своими детьми. В декабре 2023 RT сообщило, что певица вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан минюстом РФ иноагентом) необоснованно получили гражданство Израиля.

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Дети певицы Аллы Пугачевой обучаются в американской интернациональной школе в Израиле. Газета «Комсомольская правда» передает, что плата за год обучения для одного ребенка в такой школе составляет два миллиона рублей. «Год учебы одного ребенка в школе, где предположительно учатся Елизавета и Гарри (дети Пугачевой) — 96 тысяч шекелей (2 миллиона рублей)», — говорится в материале. После окончания этой школы, дети смогут получить дипломы. Они помогут поступить в высшие учебные заведения США и Европы. Детей в школе обучают на английском языке с изучением иврита. В феврале 2022 года Пугачева покинула Россию вместе со своими детьми. В декабре 2023 RT сообщило, что певица вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан минюстом РФ иноагентом) необоснованно получили гражданство Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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