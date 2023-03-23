В США испугались, что Россия поднимет упавший в Черном море беспилотник

Конгрессмен Уильямс: возможное решение России поднять беспилотник со дна моря угрожает нацбезопасности США

23 марта 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Возможность решения России поднять беспилотник угрожает нацбезопасности США Фото: Министерство обороны Великобритании Соединенные Штаты воспринимают попытки России поднять американский беспилотник со дна Черного моря как угрозу своей национальной безопасности. Об этом заявил американский конгрессмен, член республиканской партии Брэндон Уильямс. «Палата представителей осуждает действия российских военных и признает, что попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится в резолюции, которую Брэндон Уильямс внес в конгресс США на рассмотрение. Текст резолюции Уильямс опубликовал на своей странице в Twitter. По его мнению, беспилотник не нарушал международное право, пролетая над Черным морем. Американский дрон MQ-9 Reaper был зафиксирован над Черным морем утром 14 марта. Он потерял управление в результате маневрирования и упал в воду. Белый дом заявил, что дрон выполнял разведывательные функции. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что поднять БПЛА со дна может только Россия, передает телеканал 360.

Соединенные Штаты воспринимают попытки России поднять американский беспилотник со дна Черного моря как угрозу своей национальной безопасности. Об этом заявил американский конгрессмен, член республиканской партии Брэндон Уильямс. «Палата представителей осуждает действия российских военных и признает, что попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится в резолюции, которую Брэндон Уильямс внес в конгресс США на рассмотрение. Текст резолюции Уильямс опубликовал на своей странице в Twitter. По его мнению, беспилотник не нарушал международное право, пролетая над Черным морем. Американский дрон MQ-9 Reaper был зафиксирован над Черным морем утром 14 марта. Он потерял управление в результате маневрирования и упал в воду. Белый дом заявил, что дрон выполнял разведывательные функции. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что поднять БПЛА со дна может только Россия, передает телеканал 360.