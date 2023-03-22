22 марта 2023

В тюменской политике ищут тайного куратора сети оппозиционных пабликов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, обсуждение, правительство, дума, переговоры, решение, заксобрание, дискуссия, депутаты
В Тюмени обеспокоены информационными атаками на чиновников Фото:

В тюменской политике ищут тайного куратора сети пабликов и telegram-каналов, которые устраивают пиар-атаки на местных чиновников. Все из-за недавних нападок на директора департамента здравоохранения Наталью Логинову. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.

«Заказную кампанию начал паблик „Подслушано в медицине“. Он первым опубликовал пост, содержащий сообщение с требованием отставки чиновницы. Группу еще в 2016 году вел сам департамент здравоохранения», — поговаривают инсайдеры.

В департаменте здравоохранения Тюменской области агентству сообщили, что на данный момент не причастны к паблику. Кто перехватил управление над группой — неизвестно.

Источники полагают, что тот же куратор стоит за другими интернет-ресурсами, оперативно подключившимися к распространению компрометирующей информации. Среди них — известный тюменский telegram-канал «Ляпкин Z Тяпкин».

До этого начальник тюменского УМВД Леонид Коломиец заявил, что ведомство закрыло группы, посвященные разжиганию вражды к известному молодежному движению. Сотрудниками МВД были выявлены четыре администратора групп «Анти-Редан» в Тюмени.

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В тюменской политике ищут тайного куратора сети пабликов и telegram-каналов, которые устраивают пиар-атаки на местных чиновников. Все из-за недавних нападок на директора департамента здравоохранения Наталью Логинову. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «Заказную кампанию начал паблик „Подслушано в медицине“. Он первым опубликовал пост, содержащий сообщение с требованием отставки чиновницы. Группу еще в 2016 году вел сам департамент здравоохранения», — поговаривают инсайдеры. В департаменте здравоохранения Тюменской области агентству сообщили, что на данный момент не причастны к паблику. Кто перехватил управление над группой — неизвестно. Источники полагают, что тот же куратор стоит за другими интернет-ресурсами, оперативно подключившимися к распространению компрометирующей информации. Среди них — известный тюменский telegram-канал «Ляпкин Z Тяпкин». До этого начальник тюменского УМВД Леонид Коломиец заявил, что ведомство закрыло группы, посвященные разжиганию вражды к известному молодежному движению. Сотрудниками МВД были выявлены четыре администратора групп «Анти-Редан» в Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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