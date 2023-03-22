Тюменская полиция закрыла группы «Анти-Редан» и задержала сторонников

Полиция Тюмени задержала последователей «Анти-Редан». Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская полиция выявила четырех администраторов групп «Анти-Редан» в соцсети «ВКонтакте» и Telegram. Начальник УМВД Леонид Коломиец также заявил о задержании трех несовершеннолетних, готовившихся к нападению на «реданов».

«Установлено 4 администратора тематических групп „Анти-Редан“ в социальных сетях „ВКонтакте“ и Telegram. Все группы закрыты и удалены. Задержано 3 несовершеннолетних. В отношении двух несовершеннолетних и одного законного представителя составлены административные протоколы», — сообщил Коломиец на заседании Тюменской областной думы.

Ранее заместитель Коломийца Вячеслав Шуляк заявлял, что в Тюменской области не существует группировки «ЧВК Редан». Несмотря на это, наряды полиции дежурили в торговых центрах города.