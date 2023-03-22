22 марта 2023

Тюменская полиция закрыла группы «Анти-Редан» и задержала сторонников

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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Полиция Тюмени задержала последователей «Анти-Редан». Фото:

Тюменская полиция выявила четырех администраторов групп «Анти-Редан» в соцсети «ВКонтакте» и Telegram. Начальник УМВД Леонид Коломиец также заявил о задержании трех несовершеннолетних, готовившихся к нападению на «реданов».

«Установлено 4 администратора тематических групп „Анти-Редан“ в социальных сетях „ВКонтакте“ и Telegram. Все группы закрыты и удалены. Задержано 3 несовершеннолетних. В отношении двух несовершеннолетних и одного законного представителя составлены административные протоколы», — сообщил Коломиец на заседании Тюменской областной думы.

Ранее заместитель Коломийца Вячеслав Шуляк заявлял, что в Тюменской области не существует группировки «ЧВК Редан». Несмотря на это, наряды полиции дежурили в торговых центрах города.

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Тюменская полиция выявила четырех администраторов групп «Анти-Редан» в соцсети «ВКонтакте» и Telegram. Начальник УМВД Леонид Коломиец также заявил о задержании трех несовершеннолетних, готовившихся к нападению на «реданов». «Установлено 4 администратора тематических групп „Анти-Редан“ в социальных сетях „ВКонтакте“ и Telegram. Все группы закрыты и удалены. Задержано 3 несовершеннолетних. В отношении двух несовершеннолетних и одного законного представителя составлены административные протоколы», — сообщил Коломиец на заседании Тюменской областной думы. Ранее заместитель Коломийца Вячеслав Шуляк заявлял, что в Тюменской области не существует группировки «ЧВК Редан». Несмотря на это, наряды полиции дежурили в торговых центрах города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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