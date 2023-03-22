На курганском оборонном заводе рассказали, когда начнут переоборудовать БМП в беспилотники

На «Курганмашзаводе» ждут заказа от Минобороны, чтобы начать серийное производство роботизированных БМП

На КМЗ начнут серийное производство беспилотных БМП, если поступит заказ от Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), готовы приступить к серийному производству беспилотных БМП, если к ним поступит соответствующий заказ от Минобороны РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе оборонного предприятия.

«При получении заказов от Министерства обороны РФ готовы изготавливать роботизированные БМП», — ответили на запрос URA.RU. Впервые «Курганмашзавод» представил образец беспилотной БМП-3 с боевым модулем «Синица» в прошлом году в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022».

Также на КМЗ сообщили, что в случае заинтересованности Минобороны в поставках самоходной противотанковой пушки 2С25М, готовы начать серийное производство этих машин для комплектования подразделений ВДВ. Кроме того, на оборонном заводе отметили, что после государственных испытаний планируют запустить в серию бронетранспортер БТ-3Ф.

Ранее URA.RU писало, что военный из зоны СВО оценил броню курганской БМП-3. По его словам, она способна выдержать танковые мины. При этом разведчик назвал несколько недостатков в боевой машины. Среди них боец выделил отсутствие панорамного прицела, как у танка Т-90М и узкие люки командира и наводчика. Также сообщалось, что военкор из Донецка похвалил БМП из Кургана, назвав ее самой лучшей машиной на фронте.