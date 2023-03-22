Вице-мэр Екатеринбурга посоветовал горожанам не ходить в белой обуви, оправдываясь за грязь

23 марта 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Алексей Бубнов призвал жителей Екатеринбурга принять участие в субботнике Фото: Анна Майорова © URA.RU Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, курирующий уборку города, посоветовал горожанам не ходить в белой обуви из-за грязи. Также он призвал жителей принять участие в месячнике чистоты и вместе навести порядок на улицах города. «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной. Это наш город, и мы должны все вместе его убрать. Никто грязь в город не принес, мы ее принесли сами. Поэтому сами должны за собой убрать», — сказал Алексей Бубнов корреспонденту «Четвертого канала». Заместитель главы Екатеринбурга добавил, что чисто на улицах города будет после месячника чистоты. «Как правило, это 30 апреля. По погоде у нас там и субботник должен состояться. Я очень прошу всех в этом мероприятии принять участие», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что весна для жителей Екатеринбурга в этом году будет теплой, но дождливой. Как следствие, проблема грязи в городе усугубится.

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, курирующий уборку города, посоветовал горожанам не ходить в белой обуви из-за грязи. Также он призвал жителей принять участие в месячнике чистоты и вместе навести порядок на улицах города. «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной. Это наш город, и мы должны все вместе его убрать. Никто грязь в город не принес, мы ее принесли сами. Поэтому сами должны за собой убрать», — сказал Алексей Бубнов корреспонденту «Четвертого канала». Заместитель главы Екатеринбурга добавил, что чисто на улицах города будет после месячника чистоты. «Как правило, это 30 апреля. По погоде у нас там и субботник должен состояться. Я очень прошу всех в этом мероприятии принять участие», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что весна для жителей Екатеринбурга в этом году будет теплой, но дождливой. Как следствие, проблема грязи в городе усугубится.