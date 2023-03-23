Мишустин отчитался перед Госдумой, как Россия прожила год под санкциями

Основные заявления Мишустина в ходе ежегодного отчета о работе правительства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин рассказал о работе экономического сектора в 2022 году Фото:

Россия пережила год, в который на нее обрушились беспрецедентные санкции. Весь год выполнялись социальные обязательства перед гражданами, решались задачи по национальным проектам и индексировались социальные выплаты. URA.RU приводит основные заявления из ежегодного отчета о работе правительства РФ премьер-министра Михаила Мишустина.

«Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар. Равного по силе которому в новейшей истории не было», — заявил Михаил Мишустин в ходе своего выступления. Трансляция его выступления велась на официальном сайте Госдумы.

  • Запад вводил санкции уверяя, что они не направлены на простых граждан. Теперь очевидно, что они повлияли на россиян в первую очередь. Запад хотел обрушить финансовую систему России и снизить качество жизни в стране.
  • Россия была вынуждена работать в беспрецедентных условиях. Активы россиян и российских компаний арестовывались просто потому, что они имеют отношение к России.
  • В стране дважды были увеличены МРОТ и прожиточный минимум, а также расширена адресная помощь для нуждающихся семей с детьми и проиндексированы пенсии. Новые регионы также смогут претендовать на все введенные меры поддержки.
  • В России продолжали выполняться нацпроекты, большинство из них завершено почти на 100%. В стране весь год строились дороги, школы и больницы.
  • Положительно на процессе стабилизации финансовой системы сказалось введение цифровой экономики. Она помогла оптимизировать работу между ведомствами.
  • Чтобы адаптировать экономику к новым условиям, правительство работало по двенадцати среднесрочным приоритетам.
  • Правительство РФ и Центробанк приняли все меры, чтобы справиться с инфляцией. В настоящий момент она стремится к нулю.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Россия пережила год, в который на нее обрушились беспрецедентные санкции. Весь год выполнялись социальные обязательства перед гражданами, решались задачи по национальным проектам и индексировались социальные выплаты. URA.RU приводит основные заявления из ежегодного отчета о работе правительства РФ премьер-министра Михаила Мишустина. «Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар. Равного по силе которому в новейшей истории не было», — заявил Михаил Мишустин в ходе своего выступления. Трансляция его выступления велась на официальном сайте Госдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...