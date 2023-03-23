Мишустин отчитался перед Госдумой, как Россия прожила год под санкциями

Основные заявления Мишустина в ходе ежегодного отчета о работе правительства

23 марта 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин рассказал о работе экономического сектора в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия пережила год, в который на нее обрушились беспрецедентные санкции. Весь год выполнялись социальные обязательства перед гражданами, решались задачи по национальным проектам и индексировались социальные выплаты. URA.RU приводит основные заявления из ежегодного отчета о работе правительства РФ премьер-министра Михаила Мишустина. «Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар. Равного по силе которому в новейшей истории не было», — заявил Михаил Мишустин в ходе своего выступления. Трансляция его выступления велась на официальном сайте Госдумы. Запад вводил санкции уверяя, что они не направлены на простых граждан. Теперь очевидно, что они повлияли на россиян в первую очередь. Запад хотел обрушить финансовую систему России и снизить качество жизни в стране.

Россия была вынуждена работать в беспрецедентных условиях. Активы россиян и российских компаний арестовывались просто потому, что они имеют отношение к России.

В стране дважды были увеличены МРОТ и прожиточный минимум, а также расширена адресная помощь для нуждающихся семей с детьми и проиндексированы пенсии. Новые регионы также смогут претендовать на все введенные меры поддержки.

В России продолжали выполняться нацпроекты, большинство из них завершено почти на 100%. В стране весь год строились дороги, школы и больницы.

Положительно на процессе стабилизации финансовой системы сказалось введение цифровой экономики. Она помогла оптимизировать работу между ведомствами.

Чтобы адаптировать экономику к новым условиям, правительство работало по двенадцати среднесрочным приоритетам.

Правительство РФ и Центробанк приняли все меры, чтобы справиться с инфляцией. В настоящий момент она стремится к нулю.

Россия пережила год, в который на нее обрушились беспрецедентные санкции. Весь год выполнялись социальные обязательства перед гражданами, решались задачи по национальным проектам и индексировались социальные выплаты. URA.RU приводит основные заявления из ежегодного отчета о работе правительства РФ премьер-министра Михаила Мишустина. «Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар. Равного по силе которому в новейшей истории не было», — заявил Михаил Мишустин в ходе своего выступления. Трансляция его выступления велась на официальном сайте Госдумы.