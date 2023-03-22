22 марта 2023

Курганский депутат встретился с военкором Сладковым на фронте. Видео

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, бронежилет, press, военкорр, военный журналист
Военкор Сладков передал привет курганцам после встречи с депутатом из Щучья Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Щучанского муниципального округа Курганской области Михаил Рябков побывал в зоне спецоперации на Украине и встретился с военкором Александром Сладковым. Он этом депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, мы недавно вышли с наших новых территорий. Как доберусь до дома, то обязательно расскажу, что сделали и где были, а пока всем привет от меня и Сладкова», — написал Рябков. Также он опубликовал видео со Сладковым, на котором военкор обращается к курганцам. «Увалу привет! Кургану привет! Курган — это великое место», — обратился журналист.

В рамках поездки в зону СВО депутат совместно с представителем общественной организации ветеранов «Боевое братство» Челябинской области побывал в нескольких городах Донбасса. В ходе визита он посетил Донецк, Мариуполь, Волноваха, Ясиноватая, Макеевка (города Донецкой Народной республики) и город Антрацит в Луганской Народной республике.

Ранее URA.RU писало, что военные из зоны СВО обратились к депутату Михаилу Рябкову из Щучья (Курганская область). Мобилизованные бойцы записали видео из окопа и поблагодарили земляка за тепловизор.

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Депутат Щучанского муниципального округа Курганской области Михаил Рябков побывал в зоне спецоперации на Украине и встретился с военкором Александром Сладковым. Он этом депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, мы недавно вышли с наших новых территорий. Как доберусь до дома, то обязательно расскажу, что сделали и где были, а пока всем привет от меня и Сладкова», — написал Рябков. Также он опубликовал видео со Сладковым, на котором военкор обращается к курганцам. «Увалу привет! Кургану привет! Курган — это великое место», — обратился журналист. В рамках поездки в зону СВО депутат совместно с представителем общественной организации ветеранов «Боевое братство» Челябинской области побывал в нескольких городах Донбасса. В ходе визита он посетил Донецк, Мариуполь, Волноваха, Ясиноватая, Макеевка (города Донецкой Народной республики) и город Антрацит в Луганской Народной республике. Ранее URA.RU писало, что военные из зоны СВО обратились к депутату Михаилу Рябкову из Щучья (Курганская область). Мобилизованные бойцы записали видео из окопа и поблагодарили земляка за тепловизор.
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