Бойцы из зоны СВО обратились к курганцам и челябинцам. Видео

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Военнослужащие из зоны СВО поблагодарили курганцев и челябинцев за тепловизор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие, участвующие в зоне спецоперация на Украине, поблагодарили курганцев и челябинцев за тепловизор. Видеообращение бойцов из окопа опубликовал депутат Щучанского муниципального округа Курганской области Михаил Рябков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Щучанского района (Курганская область) спасибо вам за ваш вклад. С тепловизором будет комфортнее находиться в окопах. Также благодарим „Боевое братство“ из Челябинской области за доставку груза. И особая благодарность Михаилу Рябкову. Спасибо тебе от всех нас», — сказали военнослужащие на видео.

Ранее URA.RU писало о том, что курганские бойцы в зоне СВО получили газеты из родного региона. По словам военнослужащих, они нужны им на фронте, чтобы узнавать о новостях из дома. Также сообщалось, что боец из Курганской области записал видео, в котором показал чем снарядили его земляки.

Спецоперацию на территории Украины ВС РФ проводят с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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Военнослужащие, участвующие в зоне спецоперация на Украине, поблагодарили курганцев и челябинцев за тепловизор. Видеообращение бойцов из окопа опубликовал депутат Щучанского муниципального округа Курганской области Михаил Рябков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые жители Щучанского района (Курганская область) спасибо вам за ваш вклад. С тепловизором будет комфортнее находиться в окопах. Также благодарим „Боевое братство“ из Челябинской области за доставку груза. И особая благодарность Михаилу Рябкову. Спасибо тебе от всех нас», — сказали военнослужащие на видео. Ранее URA.RU писало о том, что курганские бойцы в зоне СВО получили газеты из родного региона. По словам военнослужащих, они нужны им на фронте, чтобы узнавать о новостях из дома. Также сообщалось, что боец из Курганской области записал видео, в котором показал чем снарядили его земляки. Спецоперацию на территории Украины ВС РФ проводят с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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