В ХМАО врачи пообещали оказывать медпомощь семьям военнослужащим в приоритетном порядке

23 марта 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Срок исполнения не превышает 3 рабочих дней с момента обращения за помощью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовской городской поликлинике матерям и женам военнослужащим оказывается помощь в первую очередь. Об этом URA.RU сообщила заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Галина Работина. «По всем вопросам мы общаемся с членами семей напрямую. Если граждане данной категории нуждаются в получении медицинских обследований, консультациях врачей—специалистов в проведении лечебных и реабилитационных мероприятий или в лекарственном обеспечении, оказываем незамедлительное содействие. Срок исполнения не превышает три рабочих дня с момента обращения, при этом все предполагаемые медицинские осмотры, исследования и лечение предварительно согласовываем с заявителем», — рассказала Работина. С начала специальной военной операции за помощью в Нижневартовскую взрослую поликлинику обратилось более 150 родственников военнослужащих. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ХМАО семьям мобилизованных возвращают деньги за школьные обеды. А при поступлении в вузы дети военнослужащих получают единовременное пособие в 100 тысяч рублей.

В Нижневартовской городской поликлинике матерям и женам военнослужащим оказывается помощь в первую очередь. Об этом URA.RU сообщила заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Галина Работина. «По всем вопросам мы общаемся с членами семей напрямую. Если граждане данной категории нуждаются в получении медицинских обследований, консультациях врачей—специалистов в проведении лечебных и реабилитационных мероприятий или в лекарственном обеспечении, оказываем незамедлительное содействие. Срок исполнения не превышает три рабочих дня с момента обращения, при этом все предполагаемые медицинские осмотры, исследования и лечение предварительно согласовываем с заявителем», — рассказала Работина. С начала специальной военной операции за помощью в Нижневартовскую взрослую поликлинику обратилось более 150 родственников военнослужащих. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ХМАО семьям мобилизованных возвращают деньги за школьные обеды. А при поступлении в вузы дети военнослужащих получают единовременное пособие в 100 тысяч рублей.