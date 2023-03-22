22 марта 2023

В ХМАО врачи пообещали оказывать медпомощь семьям военнослужащим в приоритетном порядке

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных домой. Курган, рюкзак, мобилизация, мобилизованные
Срок исполнения не превышает 3 рабочих дней с момента обращения за помощью Фото:

В Нижневартовской городской поликлинике матерям и женам военнослужащим оказывается помощь в первую очередь. Об этом URA.RU сообщила заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Галина Работина.

«По всем вопросам мы общаемся с членами семей напрямую. Если граждане данной категории нуждаются в получении медицинских обследований, консультациях врачей—специалистов в проведении лечебных и реабилитационных мероприятий или в лекарственном обеспечении, оказываем незамедлительное содействие. Срок исполнения не превышает три рабочих дня с момента обращения, при этом все предполагаемые медицинские осмотры, исследования и лечение предварительно согласовываем с заявителем», — рассказала Работина. С начала специальной военной операции за помощью в Нижневартовскую взрослую поликлинику обратилось более 150 родственников военнослужащих.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ХМАО семьям мобилизованных возвращают деньги за школьные обеды. А при поступлении в вузы дети военнослужащих получают единовременное пособие в 100 тысяч рублей.

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В Нижневартовской городской поликлинике матерям и женам военнослужащим оказывается помощь в первую очередь. Об этом URA.RU сообщила заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Галина Работина. «По всем вопросам мы общаемся с членами семей напрямую. Если граждане данной категории нуждаются в получении медицинских обследований, консультациях врачей—специалистов в проведении лечебных и реабилитационных мероприятий или в лекарственном обеспечении, оказываем незамедлительное содействие. Срок исполнения не превышает три рабочих дня с момента обращения, при этом все предполагаемые медицинские осмотры, исследования и лечение предварительно согласовываем с заявителем», — рассказала Работина. С начала специальной военной операции за помощью в Нижневартовскую взрослую поликлинику обратилось более 150 родственников военнослужащих. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ХМАО семьям мобилизованных возвращают деньги за школьные обеды. А при поступлении в вузы дети военнослужащих получают единовременное пособие в 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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