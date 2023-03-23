Мишустин назвал приоритетом межвузовский кампус в Челябинске

Михаил Мишустин назвал межвузовский кампус Челябинска приоритетом развития науки и образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин 23 марта назвал межвузовский кампус в Челябинске одним из приоритетов развития науки и образования в стране. Как напомнила пресс-служба губернатора региона Алексея Текслера, проект даст импульс всей экономике области.

«Центрами притяжения талантливой молодежи станут 25 университетских кампусов мирового уровня. Мы уже начали создание восьми — в Томске, в Москве, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Уфе, в Калининграде», — отметил Мишустин на выступлении в Госдуме РФ.

Строительство кампуса ведется в Челябинске в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Область вошла в первую волну отбора, став его победителем. Глава региона Текслер призвал промышленников подключиться к реализации проекта. По мнению губернатора, это обеспечит качественную подготовку кадров для экономики в целом.

В правительстве области напомнили, что кампус займет 123 тысяч квадратных метров. Студенческое пространство будет включать жилые помещения на 3400 человек, учебно-научный комплекс, многофункциональный центр с модульными конференц-залами, коворкингами, магазинами, скверами. Объекты будут доступны для всех жителей.