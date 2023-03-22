22 марта 2023

Пермякам предлагают работу по упаковке колбасы с зарплатой в 360 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Комбинат мясной гастрономии «Черкашин и Партнеръ». Екатеринбург, колбаса, мясная продукция, пищевая промышленность, комбинат мясной гастрономии черкашин и партнеръ
Работа предполагает упаковку колбасных изделий (архивное фото) Фото:

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Москве. Речь о трудоустройстве на склад крупного предприятия, где необходимо заниматься упаковкой полуфабрикатов и колбасных изделий. Как рассказала URA.RU менеджер кадрового агентства, зарплата за вахту в 90 смен составит не менее 360 тысяч рублей.

«На выбор предлагаются работа на разных объектах, в том числе, на складе мясных изделий. Нужно будет упаковывать колбасы и сосиски по коробкам. Зарплата за смену — до пяти тысяч рублей. За отработку 90 дней вы должны получить не менее 360 тысяч рублей, но, как правило, выходит больше, если есть переработки», — пояснила собеседница URA.RU.

Она добавила, что сотрудников трижды в день обеспечивают бесплатным питанием. Также их за счет работодателя заселяют в квартиры с мебелью и бытовой техникой, а до места работы доставляют корпоративным транспортом. Дата и время собеседования назначаются заранее, учитывая время, которое нужно для приезда в Москву. Стоимость билета будет компенсирована.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков конфет в Москве. Работа предполагает вахту, за 90 смен работодатель обещает заплатить 450 тысяч рублей.

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Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Москве. Речь о трудоустройстве на склад крупного предприятия, где необходимо заниматься упаковкой полуфабрикатов и колбасных изделий. Как рассказала URA.RU менеджер кадрового агентства, зарплата за вахту в 90 смен составит не менее 360 тысяч рублей. «На выбор предлагаются работа на разных объектах, в том числе, на складе мясных изделий. Нужно будет упаковывать колбасы и сосиски по коробкам. Зарплата за смену — до пяти тысяч рублей. За отработку 90 дней вы должны получить не менее 360 тысяч рублей, но, как правило, выходит больше, если есть переработки», — пояснила собеседница URA.RU. Она добавила, что сотрудников трижды в день обеспечивают бесплатным питанием. Также их за счет работодателя заселяют в квартиры с мебелью и бытовой техникой, а до места работы доставляют корпоративным транспортом. Дата и время собеседования назначаются заранее, учитывая время, которое нужно для приезда в Москву. Стоимость билета будет компенсирована. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков конфет в Москве. Работа предполагает вахту, за 90 смен работодатель обещает заплатить 450 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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