Пермякам предлагают работу по упаковке колбасы с зарплатой в 360 тысяч

Работа предполагает упаковку колбасных изделий (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Москве. Речь о трудоустройстве на склад крупного предприятия, где необходимо заниматься упаковкой полуфабрикатов и колбасных изделий. Как рассказала URA.RU менеджер кадрового агентства, зарплата за вахту в 90 смен составит не менее 360 тысяч рублей.

«На выбор предлагаются работа на разных объектах, в том числе, на складе мясных изделий. Нужно будет упаковывать колбасы и сосиски по коробкам. Зарплата за смену — до пяти тысяч рублей. За отработку 90 дней вы должны получить не менее 360 тысяч рублей, но, как правило, выходит больше, если есть переработки», — пояснила собеседница URA.RU.

Она добавила, что сотрудников трижды в день обеспечивают бесплатным питанием. Также их за счет работодателя заселяют в квартиры с мебелью и бытовой техникой, а до места работы доставляют корпоративным транспортом. Дата и время собеседования назначаются заранее, учитывая время, которое нужно для приезда в Москву. Стоимость билета будет компенсирована.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков конфет в Москве. Работа предполагает вахту, за 90 смен работодатель обещает заплатить 450 тысяч рублей.