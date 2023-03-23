Стивен Сигал вместе с сыном открыли в России свой бизнес

23 марта 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Стивен Сигал открыл бизнес в РФ по производству безалкогольных напитков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал, а также его сын Доминик Сан Рокко зарегистрировали в России компанию «Пять элементов». Она будет акцентироваться на производстве безалкогольных напитков. Об этом сообщает единый государственный реестр юридических лиц. Сведения о новом юридическом лице были внесены в систему юрлиц 22 марта 2023. Деятельностью компании ООО «Пять элементов» будет заключаться в производство безалкогольных напитков, а также оптовой продажей минеральными водами. Также в системе реестра ЕГРЮЛ значится, что сын Стивена Сигала имеет российское гражданство. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом дружбы. Актер заявлял, что не планирует избавляться от российского гражданства. При этом Сигал избавился от части недвижимости в США, напоминают «Дни.ру».

Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал, а также его сын Доминик Сан Рокко зарегистрировали в России компанию «Пять элементов». Она будет акцентироваться на производстве безалкогольных напитков. Об этом сообщает единый государственный реестр юридических лиц. Сведения о новом юридическом лице были внесены в систему юрлиц 22 марта 2023. Деятельностью компании ООО «Пять элементов» будет заключаться в производство безалкогольных напитков, а также оптовой продажей минеральными водами. Также в системе реестра ЕГРЮЛ значится, что сын Стивена Сигала имеет российское гражданство. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом дружбы. Актер заявлял, что не планирует избавляться от российского гражданства. При этом Сигал избавился от части недвижимости в США, напоминают «Дни.ру».