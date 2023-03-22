22 марта 2023

В Пермском крае депутаты официально уволили главу Суксуна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, третьяков павел
Павел Третьяков сам написал прошение об отставке Фото:

В Пермском крае депутаты Суксунского городского округа приняли отставку главы муниципалитета Павла Третьякова. Временно исполнять его обязанности будет начальник финуправления мэрии Вера Бунакова, сообщает telegram-канал «На местах».

«Депутаты Суксунского ГО приняли отставку Павла Третьякова с должности главы округа. Временно исполняющей полномочия назначена начальник финансового управления администрации Вера Бунакова», — говорится в сообщении.

Третьяков стал третьим за месяц главой территории, который покинул свой пост. Краевые власти намерены сменить и других мэров. По данным URA.RU, основным претендентом на пост руководителя Суксунского округа является главный врач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» Сергей Лопатин.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Пермском крае депутаты Суксунского городского округа приняли отставку главы муниципалитета Павла Третьякова. Временно исполнять его обязанности будет начальник финуправления мэрии Вера Бунакова, сообщает telegram-канал «На местах». «Депутаты Суксунского ГО приняли отставку Павла Третьякова с должности главы округа. Временно исполняющей полномочия назначена начальник финансового управления администрации Вера Бунакова», — говорится в сообщении. Третьяков стал третьим за месяц главой территории, который покинул свой пост. Краевые власти намерены сменить и других мэров. По данным URA.RU, основным претендентом на пост руководителя Суксунского округа является главный врач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» Сергей Лопатин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...