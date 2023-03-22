В Пермском крае депутаты официально уволили главу Суксуна

23 марта 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Павел Третьяков сам написал прошение об отставке Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае депутаты Суксунского городского округа приняли отставку главы муниципалитета Павла Третьякова. Временно исполнять его обязанности будет начальник финуправления мэрии Вера Бунакова, сообщает telegram-канал «На местах». «Депутаты Суксунского ГО приняли отставку Павла Третьякова с должности главы округа. Временно исполняющей полномочия назначена начальник финансового управления администрации Вера Бунакова», — говорится в сообщении. Третьяков стал третьим за месяц главой территории, который покинул свой пост. Краевые власти намерены сменить и других мэров. По данным URA.RU, основным претендентом на пост руководителя Суксунского округа является главный врач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» Сергей Лопатин.

В Пермском крае депутаты Суксунского городского округа приняли отставку главы муниципалитета Павла Третьякова. Временно исполнять его обязанности будет начальник финуправления мэрии Вера Бунакова, сообщает telegram-канал «На местах». «Депутаты Суксунского ГО приняли отставку Павла Третьякова с должности главы округа. Временно исполняющей полномочия назначена начальник финансового управления администрации Вера Бунакова», — говорится в сообщении. Третьяков стал третьим за месяц главой территории, который покинул свой пост. Краевые власти намерены сменить и других мэров. По данным URA.RU, основным претендентом на пост руководителя Суксунского округа является главный врач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» Сергей Лопатин.