Военный историк назвал оптимальный итог спецоперации на Украине

Этническое расселение является самым оптимальным вариантом разрешения конфликта на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад.
«Чтобы Украина перестала быть пороховым ящиком Европы, нужно провести этническое расселение. Чтобы русские ехали туда, поляки туда, а украинцы пусть живут в самом центре Украины. Может быть, будет отдельным государством Закарпатская Русь. Это был бы идеальный случай, чтобы закарпатцы сами создали свое государство. Независимое, ненатовское. Такой компромиссный мир. Ситуация, когда выиграют и НАТО, и Россия, и украинские националисты, которые хотят, чтобы все украинцы говорили на одном языке, все одинаково мыслили, все следовали украинской православной церкви и имели одну и ту же историю. Пожалуйста, вот и будет у них какой-то кусок. Формально все должны быть довольны», — объяснил Александр Широкорад.
Историк напомнил, что присоединенные к Украине территории Румынии, Венгрии и Польши являются наследием Советского Союза. «Не нужно забывать, что [бывшая] территория Румынии, тот же Змеиный остров и так далее, были отторгнуты силами Советского Союза. Кроме того, [на Украине есть] часть территории Венгрии — в районе Ужгорода, закарпатцы, часть Польши — со Львовом. Советский Союз понес огромные потери в годы Великой Отечественной войны после нападения Германии. То есть у СССР были основания получить какие-то компенсации. Советский Союз их получил. Но сейчас Украина отделилась», — подчеркнул Широкорад.
Ранее сенатор Румынии Диана Шошоакэ внесла в парламент законопроект о прекращении добрососедских отношений с Украиной. Страна намерена вернуть свои исторические территории. Это Северная Буковина, земли Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), остров Змеиный.
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Этническое расселение является самым оптимальным вариантом разрешения конфликта на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «Чтобы Украина перестала быть пороховым ящиком Европы, нужно провести этническое расселение. Чтобы русские ехали туда, поляки туда, а украинцы пусть живут в самом центре Украины. Может быть, будет отдельным государством Закарпатская Русь. Это был бы идеальный случай, чтобы закарпатцы сами создали свое государство. Независимое, ненатовское. Такой компромиссный мир. Ситуация, когда выиграют и НАТО, и Россия, и украинские националисты, которые хотят, чтобы все украинцы говорили на одном языке, все одинаково мыслили, все следовали украинской православной церкви и имели одну и ту же историю. Пожалуйста, вот и будет у них какой-то кусок. Формально все должны быть довольны», — объяснил Александр Широкорад. Историк напомнил, что присоединенные к Украине территории Румынии, Венгрии и Польши являются наследием Советского Союза. «Не нужно забывать, что [бывшая] территория Румынии, тот же Змеиный остров и так далее, были отторгнуты силами Советского Союза. Кроме того, [на Украине есть] часть территории Венгрии — в районе Ужгорода, закарпатцы, часть Польши — со Львовом. Советский Союз понес огромные потери в годы Великой Отечественной войны после нападения Германии. То есть у СССР были основания получить какие-то компенсации. Советский Союз их получил. Но сейчас Украина отделилась», — подчеркнул Широкорад. Ранее сенатор Румынии Диана Шошоакэ внесла в парламент законопроект о прекращении добрососедских отношений с Украиной. Страна намерена вернуть свои исторические территории. Это Северная Буковина, земли Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), остров Змеиный.