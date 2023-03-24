Военный историк назвал оптимальный итог спецоперации на Украине

Военный историк Широкорад: на Украине нужно провести этническое расселение

24 марта 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Украинцы могут остаться жить в самом центре страны, считает Александр Широкорад Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Этническое расселение является самым оптимальным вариантом разрешения конфликта на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «Чтобы Украина перестала быть пороховым ящиком Европы, нужно провести этническое расселение. Чтобы русские ехали туда, поляки туда, а украинцы пусть живут в самом центре Украины. Может быть, будет отдельным государством Закарпатская Русь. Это был бы идеальный случай, чтобы закарпатцы сами создали свое государство. Независимое, ненатовское. Такой компромиссный мир. Ситуация, когда выиграют и НАТО, и Россия, и украинские националисты, которые хотят, чтобы все украинцы говорили на одном языке, все одинаково мыслили, все следовали украинской православной церкви и имели одну и ту же историю. Пожалуйста, вот и будет у них какой-то кусок. Формально все должны быть довольны», — объяснил Александр Широкорад. Историк напомнил, что присоединенные к Украине территории Румынии, Венгрии и Польши являются наследием Советского Союза. «Не нужно забывать, что [бывшая] территория Румынии, тот же Змеиный остров и так далее, были отторгнуты силами Советского Союза. Кроме того, [на Украине есть] часть территории Венгрии — в районе Ужгорода, закарпатцы, часть Польши — со Львовом. Советский Союз понес огромные потери в годы Великой Отечественной войны после нападения Германии. То есть у СССР были основания получить какие-то компенсации. Советский Союз их получил. Но сейчас Украина отделилась», — подчеркнул Широкорад. Ранее сенатор Румынии Диана Шошоакэ внесла в парламент законопроект о прекращении добрососедских отношений с Украиной. Страна намерена вернуть свои исторические территории. Это Северная Буковина, земли Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), остров Змеиный. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Этническое расселение является самым оптимальным вариантом разрешения конфликта на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «Чтобы Украина перестала быть пороховым ящиком Европы, нужно провести этническое расселение. Чтобы русские ехали туда, поляки туда, а украинцы пусть живут в самом центре Украины. Может быть, будет отдельным государством Закарпатская Русь. Это был бы идеальный случай, чтобы закарпатцы сами создали свое государство. Независимое, ненатовское. Такой компромиссный мир. Ситуация, когда выиграют и НАТО, и Россия, и украинские националисты, которые хотят, чтобы все украинцы говорили на одном языке, все одинаково мыслили, все следовали украинской православной церкви и имели одну и ту же историю. Пожалуйста, вот и будет у них какой-то кусок. Формально все должны быть довольны», — объяснил Александр Широкорад. Историк напомнил, что присоединенные к Украине территории Румынии, Венгрии и Польши являются наследием Советского Союза. «Не нужно забывать, что [бывшая] территория Румынии, тот же Змеиный остров и так далее, были отторгнуты силами Советского Союза. Кроме того, [на Украине есть] часть территории Венгрии — в районе Ужгорода, закарпатцы, часть Польши — со Львовом. Советский Союз понес огромные потери в годы Великой Отечественной войны после нападения Германии. То есть у СССР были основания получить какие-то компенсации. Советский Союз их получил. Но сейчас Украина отделилась», — подчеркнул Широкорад. Ранее сенатор Румынии Диана Шошоакэ внесла в парламент законопроект о прекращении добрососедских отношений с Украиной. Страна намерена вернуть свои исторические территории. Это Северная Буковина, земли Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), остров Змеиный.