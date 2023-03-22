Будущий мост станет частью дороги, которая соединит улицу Пушкина и шоссе Космонавтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Перми над речкой Данилиха начали возводить опоры будущего моста. О проведении строительных работ сообщается на сайте губернатора края. Новый мост должен соединить улицу Пушкина и шоссе Космонавтов.

«Подрядчик реконструкции улицы Крисанова приступил к возведению опор будущего моста над рекой Данилиха. Строительство моста и продление основного хода дороги входит во второй этап проекта по реконструкции улицы Крисанова», — отмечает пресс-служба главы региона. Под опоры будущего моста уже пробурены несколько скважин, строители возводят подпорные стенки. Работы должны завершиться до конца 2025 года.

Также подрядчику, компании «АБЗ-Дорстрой» предстоит реконструировать улицу Пушкина, переустроить трамвайные пути на всем участке, построить проезд на улице Крылова и провести другие работы. Сейчас подрядная организация выполняет работы в рамках первого этапа реконструкции улицы. Так, возводится путепровод на пересечении улиц Столбовой и шоссе Космонавтов. Общая протяженность объекта составит 2,3 километра.

Для реализации инфраструктурного проекта власти изымают земельные участки и сносят выкупленные торговые объекты. Ожидается, что с вводом дороги в эксплуатацию, повысится транспортная доступность на прилегающих к данному участку улицах. В 2022 году край получил федеральные средства на реконструкцию улицы Крисанова в размере свыше 5 млрд рублей.

Подрядчик приступил к бурению скважин под опоры будущего моста Фото: permkrai.ru