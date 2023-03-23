Москвич закопал свиную голову на месте строительства мечети

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Благотворительный фестиваль «Мы вместе». Екатеринбург, свинья, копилка
Москвич закопал голову свиньи в знак протеста Фото:

Полиция задержала жителя Москвы, который закопал свиную голову на месте строительства мечети в Косино-Ухтомском районе. В соцсетях был опубликован ролик с захоронением.

«Полиция задержала москвича, который закопал свиную голову на месте стройки мечети в Косино-Ухтомском районе. <…> По словам задержанного, он совершил эту акцию в знак протеста», — сообщает Ридус. По факту происшествия проводится проверка на предмет оскорбления чувств верующих. Правоохранительные органы смогли установить причастного к инциденту по видеоролику, который тот разместил в соцсетях.

Ранее сообщалось, что против строительства мечети на Святом озере в Косино-Ухтомском районе выступали местные жители, в частности общество «Царьград». Кроме того, москвичи организовали сбор подписей под петицией с требованием отменить строительство мечети.

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Полиция задержала жителя Москвы, который закопал свиную голову на месте строительства мечети в Косино-Ухтомском районе. В соцсетях был опубликован ролик с захоронением. «Полиция задержала москвича, который закопал свиную голову на месте стройки мечети в Косино-Ухтомском районе. <…> По словам задержанного, он совершил эту акцию в знак протеста», — сообщает Ридус. По факту происшествия проводится проверка на предмет оскорбления чувств верующих. Правоохранительные органы смогли установить причастного к инциденту по видеоролику, который тот разместил в соцсетях. Ранее сообщалось, что против строительства мечети на Святом озере в Косино-Ухтомском районе выступали местные жители, в частности общество «Царьград». Кроме того, москвичи организовали сбор подписей под петицией с требованием отменить строительство мечети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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