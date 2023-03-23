Челябинцы отказались покупать китайские иномарки

Продукция китайского автопрома среди покупателей онлайн в Челябинске спросом не пользуется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Китайские иномарки среди автовладельцев Челябинска спросом не пользуются. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «СберАвто», чаще всего китайские автомобили приобретают жители Екатеринбурга и Тюмени.

«Челябинск не вошел в тройку городов, в которых чаще всего онлайн покупают китайские автомобили. В УрФО каждое второе авто китайских марок в период с февраля 2022 по февраль 2023 годов приобретали жители Екатеринбурга, каждое четвертое — Тюмени», — отметили в «СберАвто».

Наиболее востребованным брендом на Урале оказался Chery, на долю которой пришлось 25% всех продаж китайских машин. Следом по популярности шли автомобили брендов Geely и Haval (по 20%).

Весной в Челябинске ожидают открытия автоцентра производителя Great Wall Motors из Китая. Об этом сообщила пресс-служба компании. В России бренд торгует автомобилями Haval и Tank 300.

«Китайские марки занимают нишу из-за своей доступности. Производители других стран ушли, и есть трудности с поставками моделей по параллельному импорту», — отметил URA.RU руководитель отдела продаж одного из автоцентров.

В компании «Сатурн» URA.RU обратили внимание на сложившийся дефицит иномарок. Это подтолкнуло крупные автоцентры стать дилерами китайских производителей. В Челябинске 3 марта стартовали продажи машин «Москвич». Отечественный бренд электрокаров базируется на китайской марке JAC.