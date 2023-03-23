Челябинцы отказались покупать китайские иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, эксид лх, exeed lx, автосалон exeed, кроссовер
Продукция китайского автопрома среди покупателей онлайн в Челябинске спросом не пользуется Фото:

Китайские иномарки среди автовладельцев Челябинска спросом не пользуются. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «СберАвто», чаще всего китайские автомобили приобретают жители Екатеринбурга и Тюмени.

«Челябинск не вошел в тройку городов, в которых чаще всего онлайн покупают китайские автомобили. В УрФО каждое второе авто китайских марок в период с февраля 2022 по февраль 2023 годов приобретали жители Екатеринбурга, каждое четвертое — Тюмени», — отметили в «СберАвто».

Наиболее востребованным брендом на Урале оказался Chery, на долю которой пришлось 25% всех продаж китайских машин. Следом по популярности шли автомобили брендов Geely и Haval (по 20%).

Весной в Челябинске ожидают открытия автоцентра производителя Great Wall Motors из Китая. Об этом сообщила пресс-служба компании. В России бренд торгует автомобилями Haval и Tank 300.

«Китайские марки занимают нишу из-за своей доступности. Производители других стран ушли, и есть трудности с поставками моделей по параллельному импорту», — отметил URA.RU руководитель отдела продаж одного из автоцентров.

В компании «Сатурн» URA.RU обратили внимание на сложившийся дефицит иномарок. Это подтолкнуло крупные автоцентры стать дилерами китайских производителей. В Челябинске 3 марта стартовали продажи машин «Москвич». Отечественный бренд электрокаров базируется на китайской марке JAC.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Китайские иномарки среди автовладельцев Челябинска спросом не пользуются. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «СберАвто», чаще всего китайские автомобили приобретают жители Екатеринбурга и Тюмени. «Челябинск не вошел в тройку городов, в которых чаще всего онлайн покупают китайские автомобили. В УрФО каждое второе авто китайских марок в период с февраля 2022 по февраль 2023 годов приобретали жители Екатеринбурга, каждое четвертое — Тюмени», — отметили в «СберАвто». Наиболее востребованным брендом на Урале оказался Chery, на долю которой пришлось 25% всех продаж китайских машин. Следом по популярности шли автомобили брендов Geely и Haval (по 20%). Весной в Челябинске ожидают открытия автоцентра производителя Great Wall Motors из Китая. Об этом сообщила пресс-служба компании. В России бренд торгует автомобилями Haval и Tank 300. «Китайские марки занимают нишу из-за своей доступности. Производители других стран ушли, и есть трудности с поставками моделей по параллельному импорту», — отметил URA.RU руководитель отдела продаж одного из автоцентров. В компании «Сатурн» URA.RU обратили внимание на сложившийся дефицит иномарок. Это подтолкнуло крупные автоцентры стать дилерами китайских производителей. В Челябинске 3 марта стартовали продажи машин «Москвич». Отечественный бренд электрокаров базируется на китайской марке JAC.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...