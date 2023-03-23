Депутат Госдумы Нилов предложил поднять МРОТ до 30 тысяч рублей

23 марта 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Зарплаты миллионов россиян равны МРОТу, сказал Ярослав Нилов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России нужно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция ЛДПР) Ярослав Нилов. «Осенью правительство подготовит и внесет проект закона о МРОТе в размере около 20 тысяч рублей. Мы, конечно, поддерживаем любое увеличение, но считаем, что нужно двигаться более серьезными темпами. Мы не знаем, какая будет инфляция к осени. Надеемся, что она будет минимальная: плавная, не агрессивная. Фракцией ЛДПР уже внесен проект закона, и он сейчас находится в рассылке. Мы считаем, что МРОТ должен быть не 20 000, а 30 000 рублей. А 20 000 рублей МРОТ должен был быть в этом году», — сказал Ярослав Нилов. Он отметил, что минимальный размер оплаты труда влияет на всю сферу занятости. «Эта идея была озвучена президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию о том, чтобы у нас МРОТ был проиндексирован выше уровня фактической инфляции, то есть с опережающими темпами. Эта величина устанавливается ежегодно специальным федеральным законом, когда формируется бюджет на трехлетку и бюджеты внебюджетных фондов. МРОТ и прожиточный минимум влияет на всю социальную сферу. У нас несколько миллионов граждан получают на уровне МРОТа свою заработную плату. Если посмотреть, где получают зарплаты на уровне МРОТа, то в основном это социальная сфера: педагоги, сфера здравоохранения, социальные службы», — подчеркнул депутат. В России проиндексируют минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объяснил, что увеличение благосостояния граждан — одна из ключевых задач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России нужно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция ЛДПР) Ярослав Нилов. «Осенью правительство подготовит и внесет проект закона о МРОТе в размере около 20 тысяч рублей. Мы, конечно, поддерживаем любое увеличение, но считаем, что нужно двигаться более серьезными темпами. Мы не знаем, какая будет инфляция к осени. Надеемся, что она будет минимальная: плавная, не агрессивная. Фракцией ЛДПР уже внесен проект закона, и он сейчас находится в рассылке. Мы считаем, что МРОТ должен быть не 20 000, а 30 000 рублей. А 20 000 рублей МРОТ должен был быть в этом году», — сказал Ярослав Нилов. Он отметил, что минимальный размер оплаты труда влияет на всю сферу занятости. «Эта идея была озвучена президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию о том, чтобы у нас МРОТ был проиндексирован выше уровня фактической инфляции, то есть с опережающими темпами. Эта величина устанавливается ежегодно специальным федеральным законом, когда формируется бюджет на трехлетку и бюджеты внебюджетных фондов. МРОТ и прожиточный минимум влияет на всю социальную сферу. У нас несколько миллионов граждан получают на уровне МРОТа свою заработную плату. Если посмотреть, где получают зарплаты на уровне МРОТа, то в основном это социальная сфера: педагоги, сфера здравоохранения, социальные службы», — подчеркнул депутат. В России проиндексируют минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объяснил, что увеличение благосостояния граждан — одна из ключевых задач.