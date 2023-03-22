Обвиняемый в растрате миллионов рублей священник угрожал секретарю Пермской епархии

23 марта 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Андрей Литовка проходит по уголовному делу в качестве свидетеля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Священник Николай Вернигор, ставший фигурантом уголовного дела, высказывал угрозы в адрес секретаря Пермской епархии РПЦ Андрея Литовки. По информации СМИ, об этом суд уведомила и. о. прокурора Перми Анна Бабкина. Надзорное ведомство оспаривало освобождение подозреваемого из-под стражи. «Николай Вернигор угрожал секретарю Пермской епархии Андрею Литовке. Об этом уведомила суд исполняющая обязанности прокурора Перми Анна Бабкина», — пишет «РБК-Пермь». В материалах уголовного дела Литовка является свидетелем, уточняет издание. Вернигор был помещен в СИЗО, но Свердловский районный суд Перми изменил ему меру пресечения, отправив под домашний арест. Прокуратура пыталась обжаловать решение суда, однако апелляционная инстанция оставила его в силе. Следствие считает священнослужителя виновным в краже икон двух золотых панагий с алмазами и серебряного напрестольного креста также растрате 10 миллионов рублей. Сам Вернигор заявляет, что не причастен к совершению преступления.

Священник Николай Вернигор, ставший фигурантом уголовного дела, высказывал угрозы в адрес секретаря Пермской епархии РПЦ Андрея Литовки. По информации СМИ, об этом суд уведомила и. о. прокурора Перми Анна Бабкина. Надзорное ведомство оспаривало освобождение подозреваемого из-под стражи. «Николай Вернигор угрожал секретарю Пермской епархии Андрею Литовке. Об этом уведомила суд исполняющая обязанности прокурора Перми Анна Бабкина», — пишет «РБК-Пермь». В материалах уголовного дела Литовка является свидетелем, уточняет издание. Вернигор был помещен в СИЗО, но Свердловский районный суд Перми изменил ему меру пресечения, отправив под домашний арест. Прокуратура пыталась обжаловать решение суда, однако апелляционная инстанция оставила его в силе. Следствие считает священнослужителя виновным в краже икон двух золотых панагий с алмазами и серебряного напрестольного креста также растрате 10 миллионов рублей. Сам Вернигор заявляет, что не причастен к совершению преступления.