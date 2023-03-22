22 марта 2023

Обвиняемый в растрате миллионов рублей священник угрожал секретарю Пермской епархии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Освящение места постройки часовни в ПГНИУ. Пермь, литовка андрей
Андрей Литовка проходит по уголовному делу в качестве свидетеля Фото:

Священник Николай Вернигор, ставший фигурантом уголовного дела, высказывал угрозы в адрес секретаря Пермской епархии РПЦ Андрея Литовки. По информации СМИ, об этом суд уведомила и. о. прокурора Перми Анна Бабкина. Надзорное ведомство оспаривало освобождение подозреваемого из-под стражи.

«Николай Вернигор угрожал секретарю Пермской епархии Андрею Литовке. Об этом уведомила суд исполняющая обязанности прокурора Перми Анна Бабкина», — пишет «РБК-Пермь». В материалах уголовного дела Литовка является свидетелем, уточняет издание. Вернигор был помещен в СИЗО, но Свердловский районный суд Перми изменил ему меру пресечения, отправив под домашний арест. Прокуратура пыталась обжаловать решение суда, однако апелляционная инстанция оставила его в силе.

Следствие считает священнослужителя виновным в краже икон двух золотых панагий с алмазами и серебряного напрестольного креста также растрате 10 миллионов рублей. Сам Вернигор заявляет, что не причастен к совершению преступления.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Священник Николай Вернигор, ставший фигурантом уголовного дела, высказывал угрозы в адрес секретаря Пермской епархии РПЦ Андрея Литовки. По информации СМИ, об этом суд уведомила и. о. прокурора Перми Анна Бабкина. Надзорное ведомство оспаривало освобождение подозреваемого из-под стражи. «Николай Вернигор угрожал секретарю Пермской епархии Андрею Литовке. Об этом уведомила суд исполняющая обязанности прокурора Перми Анна Бабкина», — пишет «РБК-Пермь». В материалах уголовного дела Литовка является свидетелем, уточняет издание. Вернигор был помещен в СИЗО, но Свердловский районный суд Перми изменил ему меру пресечения, отправив под домашний арест. Прокуратура пыталась обжаловать решение суда, однако апелляционная инстанция оставила его в силе. Следствие считает священнослужителя виновным в краже икон двух золотых панагий с алмазами и серебряного напрестольного креста также растрате 10 миллионов рублей. Сам Вернигор заявляет, что не причастен к совершению преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...