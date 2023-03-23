Newsweek: советские истребители не спасут Украину

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво, цель, stock
Передача Украине истребителей МИГ-29 несет символический характер, пишет Newsweek Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Советские истребители МИГ-29, которые отправляют Украине, несут скорее символический смысл, чем практический. Об этом заявил коммодор британской авиации в отставке Эндрю Кертис.

«Этот жест скорее символичен. <…> [Истребители МИГ-29] не улучшат способность украинцев вести битву в воздухе с русскими», — сказал Эндрю Кертис изданию Newsweek. Тем не менее он подчеркнул, что данная поддержка станет эффектом домино для военной поддержки Украины со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине четыре истребителя МИГ-29. Эти истребители стали первыми из самолетов, которые получил Киев от Запада. В посольстве РФ назвали такую передачу незаконной, передает телеканал 360. Замминистра иностранных дел Александр Грушко уже подчеркнул, что МИГ-29 пополнят статистику сбитых самолетов российскими войсками.

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Советские истребители МИГ-29, которые отправляют Украине, несут скорее символический смысл, чем практический. Об этом заявил коммодор британской авиации в отставке Эндрю Кертис. «Этот жест скорее символичен. <…> [Истребители МИГ-29] не улучшат способность украинцев вести битву в воздухе с русскими», — сказал Эндрю Кертис изданию Newsweek. Тем не менее он подчеркнул, что данная поддержка станет эффектом домино для военной поддержки Украины со стороны Запада. Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине четыре истребителя МИГ-29. Эти истребители стали первыми из самолетов, которые получил Киев от Запада. В посольстве РФ назвали такую передачу незаконной, передает телеканал 360. Замминистра иностранных дел Александр Грушко уже подчеркнул, что МИГ-29 пополнят статистику сбитых самолетов российскими войсками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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