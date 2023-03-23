В Тюмени снова перенесли концерт рэпера Гуфа

24 марта 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

Концерт должен был состояться 6 апреля в ресторане «Максимилианс» Фото: Размик Закарян © URA.RU Рэпер Гуф (Алексей Долматов) перенес свои концерты в российских городах, в числе которых есть Тюмень. Об этом сообщили в официальной группе исполнителя в социальной сети «ВКонтакте». Ранее выступление репера уже переносили в Тюмени с 20 октября 2022 года на 6 апреля 2023 года. «Внимание! К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий, ввиду состояния здоровья Алексея», — сообщили в соцсетях артиста. Концерт должен был состояться в Тюмени в ресторане «Максимилианс». В официальной группе исполнителя добавили, что новые даты выступлений анонсируют позднее. Ранее URA.RU писало, что концерт исполнителя перенесли в Тюмени с 20 октября на 6 апреля из-за того, что артист сломал ребро.

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) перенес свои концерты в российских городах, в числе которых есть Тюмень. Об этом сообщили в официальной группе исполнителя в социальной сети «ВКонтакте». Ранее выступление репера уже переносили в Тюмени с 20 октября 2022 года на 6 апреля 2023 года. «Внимание! К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий, ввиду состояния здоровья Алексея», — сообщили в соцсетях артиста. Концерт должен был состояться в Тюмени в ресторане «Максимилианс». В официальной группе исполнителя добавили, что новые даты выступлений анонсируют позднее. Ранее URA.RU писало, что концерт исполнителя перенесли в Тюмени с 20 октября на 6 апреля из-за того, что артист сломал ребро.