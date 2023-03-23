23 марта 2023
22 марта 2023

В Тюмени снова перенесли концерт рэпера Гуфа

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт OG Buda в Свобода холле. Екатеринбург, концерт, фанаты, зрители
Концерт должен был состояться 6 апреля в ресторане «Максимилианс» Фото:

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) перенес свои концерты в российских городах, в числе которых есть Тюмень. Об этом сообщили в официальной группе исполнителя в социальной сети «ВКонтакте». Ранее выступление репера уже переносили в Тюмени с 20 октября 2022 года на 6 апреля 2023 года.

«Внимание! К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий, ввиду состояния здоровья Алексея», — сообщили в соцсетях артиста. Концерт должен был состояться в Тюмени в ресторане «Максимилианс».

В официальной группе исполнителя добавили, что новые даты выступлений анонсируют позднее. Ранее URA.RU писало, что концерт исполнителя перенесли в Тюмени с 20 октября на 6 апреля из-за того, что артист сломал ребро.

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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) перенес свои концерты в российских городах, в числе которых есть Тюмень. Об этом сообщили в официальной группе исполнителя в социальной сети «ВКонтакте». Ранее выступление репера уже переносили в Тюмени с 20 октября 2022 года на 6 апреля 2023 года. «Внимание! К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий, ввиду состояния здоровья Алексея», — сообщили в соцсетях артиста. Концерт должен был состояться в Тюмени в ресторане «Максимилианс». В официальной группе исполнителя добавили, что новые даты выступлений анонсируют позднее. Ранее URA.RU писало, что концерт исполнителя перенесли в Тюмени с 20 октября на 6 апреля из-за того, что артист сломал ребро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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