23 марта 2023

Зеленский озвучил причины затягивания спецоперации

Зеленский: существует пять ключевых причин затягивания спецоперации
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Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в более современных самолетах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Затягивание передачи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), нужда в более современных самолетах и ослабление санкций — ключевые причины, из-за которых продолжается украинский конфликт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Во время рабочей поездки по украинским регионам отметил пять ключевых причин затягивания конфликта. Во-первых, нельзя затягивать передачу оружия нашим бойцам. Во-вторых, я благодарен за передачу истребителей Украине, но мы нуждаемся в более современных самолетах. В третьих, нет никакого намека на затягивание санкционных решений и их ослабление — это приглашение к новым кризисам», — заявляет Зеленский в своем telegram-канале.

По мнению украинского президента, еще две причины, которые затягивают конфликт — это организация Саммита «формулы мира» и затягивание сближения Украины и Евросоюза. «Мы готовы к переговорам о членстве в Евросоюзе. Такую же готовность ждем и со стороны каждого европейского лидера», — пишет Зеленский.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский выдвигает абсурдные требования по переговорам. По его мнению, по этой причине не следует ожидать дипломатического решения конфликта.

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Затягивание передачи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), нужда в более современных самолетах и ослабление санкций — ключевые причины, из-за которых продолжается украинский конфликт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Во время рабочей поездки по украинским регионам отметил пять ключевых причин затягивания конфликта. Во-первых, нельзя затягивать передачу оружия нашим бойцам. Во-вторых, я благодарен за передачу истребителей Украине, но мы нуждаемся в более современных самолетах. В третьих, нет никакого намека на затягивание санкционных решений и их ослабление — это приглашение к новым кризисам», — заявляет Зеленский в своем telegram-канале. По мнению украинского президента, еще две причины, которые затягивают конфликт — это организация Саммита «формулы мира» и затягивание сближения Украины и Евросоюза. «Мы готовы к переговорам о членстве в Евросоюзе. Такую же готовность ждем и со стороны каждого европейского лидера», — пишет Зеленский. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский выдвигает абсурдные требования по переговорам. По его мнению, по этой причине не следует ожидать дипломатического решения конфликта.
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