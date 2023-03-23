Зеленский озвучил причины затягивания спецоперации

Зеленский: существует пять ключевых причин затягивания спецоперации

24 марта 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в более современных самолетах Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Затягивание передачи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), нужда в более современных самолетах и ослабление санкций — ключевые причины, из-за которых продолжается украинский конфликт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Во время рабочей поездки по украинским регионам отметил пять ключевых причин затягивания конфликта. Во-первых, нельзя затягивать передачу оружия нашим бойцам. Во-вторых, я благодарен за передачу истребителей Украине, но мы нуждаемся в более современных самолетах. В третьих, нет никакого намека на затягивание санкционных решений и их ослабление — это приглашение к новым кризисам», — заявляет Зеленский в своем telegram-канале. По мнению украинского президента, еще две причины, которые затягивают конфликт — это организация Саммита «формулы мира» и затягивание сближения Украины и Евросоюза. «Мы готовы к переговорам о членстве в Евросоюзе. Такую же готовность ждем и со стороны каждого европейского лидера», — пишет Зеленский. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский выдвигает абсурдные требования по переговорам. По его мнению, по этой причине не следует ожидать дипломатического решения конфликта.

Затягивание передачи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), нужда в более современных самолетах и ослабление санкций — ключевые причины, из-за которых продолжается украинский конфликт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Во время рабочей поездки по украинским регионам отметил пять ключевых причин затягивания конфликта. Во-первых, нельзя затягивать передачу оружия нашим бойцам. Во-вторых, я благодарен за передачу истребителей Украине, но мы нуждаемся в более современных самолетах. В третьих, нет никакого намека на затягивание санкционных решений и их ослабление — это приглашение к новым кризисам», — заявляет Зеленский в своем telegram-канале. По мнению украинского президента, еще две причины, которые затягивают конфликт — это организация Саммита «формулы мира» и затягивание сближения Украины и Евросоюза. «Мы готовы к переговорам о членстве в Евросоюзе. Такую же готовность ждем и со стороны каждого европейского лидера», — пишет Зеленский. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский выдвигает абсурдные требования по переговорам. По его мнению, по этой причине не следует ожидать дипломатического решения конфликта.