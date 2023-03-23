Экс-мэр Челябинска Тефтелев вышел на свободу

24 марта 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев 24 марта вышел на свободу из колонии-поселения в Кыштыме. Рано утром сотрудники ФСИН вывели его за территорию колонии, чтобы он смог забрать костюм. «Поехать домой [хочу], дети, внуки ждут. О работе пока не думал. Пока надо отдохнуть, здоровьем, конечно, заняться», — сообщил Тефтелев «74.ру». По словам бывшего градоначальника, сразу после освобождения он сначала поедет в Магнитогорск. Позже, после отдыха, приедет в Челябинск. Сотрудники УФСБ по региону задержали Тефтелева в декабре 2019 года. Ему предъявили обвинения в вымогательстве и получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селищева. В октябре следующего года его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 37,5 млн рублей. До июня 2022 года он сидел в СИЗО, после чего был отправлен в колонию. Адвокаты просили суд заменить оставшийся срок исправительными работами, но получили отказ.