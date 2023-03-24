Медведев признал цены на «Москвич» завышенными

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Автомобиль
Дмитрий Медведев отметил, что будет рад, если российские производители создадут хороший автомобиль Фото:

Цена на новый электрический «Москвич» завышена. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Насчет „Москвича“. Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. <…> Поживем — увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично», — заявил Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами. Видео с интервью опубликовано в его telegram-канале.

Ранее сообщалось, что стоимость нового отечественного кроссовера «Москвич 3» начинается от 1,9 миллиона рублей. Комплектация автомобиля с электродвигателем «Москвич 3е» стартует от 3,5 миллиона рублей. Новые «Москвичи» начали поступать в дилерские центры в январе 2023 года, дополняет телеканал 360.

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Цена на новый электрический «Москвич» завышена. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Насчет „Москвича“. Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. <…> Поживем — увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично», — заявил Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами. Видео с интервью опубликовано в его telegram-канале. Ранее сообщалось, что стоимость нового отечественного кроссовера «Москвич 3» начинается от 1,9 миллиона рублей. Комплектация автомобиля с электродвигателем «Москвич 3е» стартует от 3,5 миллиона рублей. Новые «Москвичи» начали поступать в дилерские центры в январе 2023 года, дополняет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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