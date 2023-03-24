Медведев признал цены на «Москвич» завышенными

Цена на новый электрический «Москвич» завышена. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Насчет „Москвича“. Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. <…> Поживем — увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично», — заявил Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами. Видео с интервью опубликовано в его
Ранее сообщалось, что стоимость нового отечественного кроссовера «Москвич 3» начинается от 1,9 миллиона рублей. Комплектация автомобиля с электродвигателем «Москвич 3е» стартует от 3,5 миллиона рублей. Новые «Москвичи» начали поступать в дилерские центры в январе 2023 года, дополняет телеканал 360.
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