РБК: зарубежные страны заплатили России всего четверть долгов

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Россия получила в четыре раза меньше денег по госдолгам из-за санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия получила в 2022 году получила 11,13 миллиарда рублей по госдолагам вместо 48,68 миллиарда, что в четыре раза меньше запланированного. Об этом написали в РБК со ссылкой на Министерство финансов РФ.

«В 2022 году проценты по государственным кредитам, предоставленным Россией правительствам иностранных государств и их юридическим лицам, составили менее четверти от запланированного уровня», — сообщили в агентстве. В итоге российская сторона получила 11,13 миллиарда рублей при запланированных 48,68 миллиарда. В РБК отметили, что основной причиной тому стали западные санкции.

После начала спецоперации на Украине Запад ввел ряд санкций в отношении России. Всего было введено десять пакетов ограничений, связанных с импортом техники и ценами на энергоресурсы. Накануне стало известно о готовящемся 11-м санкционном пакете. Он будет включать в себя меры по борьбе с обходом запретов, передает «Царьград».

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Россия получила в 2022 году получила 11,13 миллиарда рублей по госдолагам вместо 48,68 миллиарда, что в четыре раза меньше запланированного. Об этом написали в РБК со ссылкой на Министерство финансов РФ. «В 2022 году проценты по государственным кредитам, предоставленным Россией правительствам иностранных государств и их юридическим лицам, составили менее четверти от запланированного уровня», — сообщили в агентстве. В итоге российская сторона получила 11,13 миллиарда рублей при запланированных 48,68 миллиарда. В РБК отметили, что основной причиной тому стали западные санкции. После начала спецоперации на Украине Запад ввел ряд санкций в отношении России. Всего было введено десять пакетов ограничений, связанных с импортом техники и ценами на энергоресурсы. Накануне стало известно о готовящемся 11-м санкционном пакете. Он будет включать в себя меры по борьбе с обходом запретов, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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