РБК: зарубежные страны заплатили России всего четверть долгов

24 марта 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Россия получила в четыре раза меньше денег по госдолгам из-за санкций Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия получила в 2022 году получила 11,13 миллиарда рублей по госдолагам вместо 48,68 миллиарда, что в четыре раза меньше запланированного. Об этом написали в РБК со ссылкой на Министерство финансов РФ. «В 2022 году проценты по государственным кредитам, предоставленным Россией правительствам иностранных государств и их юридическим лицам, составили менее четверти от запланированного уровня», — сообщили в агентстве. В итоге российская сторона получила 11,13 миллиарда рублей при запланированных 48,68 миллиарда. В РБК отметили, что основной причиной тому стали западные санкции. После начала спецоперации на Украине Запад ввел ряд санкций в отношении России. Всего было введено десять пакетов ограничений, связанных с импортом техники и ценами на энергоресурсы. Накануне стало известно о готовящемся 11-м санкционном пакете. Он будет включать в себя меры по борьбе с обходом запретов, передает «Царьград».

Россия получила в 2022 году получила 11,13 миллиарда рублей по госдолагам вместо 48,68 миллиарда, что в четыре раза меньше запланированного. Об этом написали в РБК со ссылкой на Министерство финансов РФ. «В 2022 году проценты по государственным кредитам, предоставленным Россией правительствам иностранных государств и их юридическим лицам, составили менее четверти от запланированного уровня», — сообщили в агентстве. В итоге российская сторона получила 11,13 миллиарда рублей при запланированных 48,68 миллиарда. В РБК отметили, что основной причиной тому стали западные санкции. После начала спецоперации на Украине Запад ввел ряд санкций в отношении России. Всего было введено десять пакетов ограничений, связанных с импортом техники и ценами на энергоресурсы. Накануне стало известно о готовящемся 11-м санкционном пакете. Он будет включать в себя меры по борьбе с обходом запретов, передает «Царьград».