В ХМАО оппозиции не позволили сместить спикера городской думы

В Урае (ХМАО) оппозиционным депутатам не позволили поднять вопрос об отставке спикера думы Александра Величко, у которого в ходе проверки вскрылись нарушения в налоговой декларации. Депутат городской думы Леонард Насибуллин сообщил журналисту URA.RU, что его предложение внести в повестку заседания вопрос о вотуме недоверия не поддержали единороссы.
«Я внес предложение рассмотреть на заседании думы вопрос о вотуме недоверия Величко. Его поддержали два депутата, еще двое воздержались. Единороссы проголосовали против», — рассказал Насибуллин.
По словам Насибуллина, за внесение вопроса о вотуме недоверия проголосовал он сам. Предложение поддержал второй оппозиционный городским властям депутат — Артем Кукушкин. Именно он сообщил в прокуратуру о наличии нарушений в налоговой декларации Величко.
Ранее URA.RU писало о грозившей спикеру думы Урая отставке. Оппозиционные депутаты написали заявление в прокуратуру, что Величко не указал в налоговой декларации арендованный его супругой участок земли в урочище Луговском.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.