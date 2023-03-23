23 марта 2023
22 марта 2023

В ХМАО оппозиции не позволили сместить спикера городской думы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, облдума, совещание, чиновник, закон, законодательная власть, заседание, законодательное собрание, руки, депутат
Вопрос о вотуме недоверия спикеру думы Урая не дали внести в повестку заседания Фото:

В Урае (ХМАО) оппозиционным депутатам не позволили поднять вопрос об отставке спикера думы Александра Величко, у которого в ходе проверки вскрылись нарушения в налоговой декларации. Депутат городской думы Леонард Насибуллин сообщил журналисту URA.RU, что его предложение внести в повестку заседания вопрос о вотуме недоверия не поддержали единороссы.

«Я внес предложение рассмотреть на заседании думы вопрос о вотуме недоверия Величко. Его поддержали два депутата, еще двое воздержались. Единороссы проголосовали против», — рассказал Насибуллин.

По словам Насибуллина, за внесение вопроса о вотуме недоверия проголосовал он сам. Предложение поддержал второй оппозиционный городским властям депутат — Артем Кукушкин. Именно он сообщил в прокуратуру о наличии нарушений в налоговой декларации Величко.

Ранее URA.RU писало о грозившей спикеру думы Урая отставке. Оппозиционные депутаты написали заявление в прокуратуру, что Величко не указал в налоговой декларации арендованный его супругой участок земли в урочище Луговском.

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В Урае (ХМАО) оппозиционным депутатам не позволили поднять вопрос об отставке спикера думы Александра Величко, у которого в ходе проверки вскрылись нарушения в налоговой декларации. Депутат городской думы Леонард Насибуллин сообщил журналисту URA.RU, что его предложение внести в повестку заседания вопрос о вотуме недоверия не поддержали единороссы. «Я внес предложение рассмотреть на заседании думы вопрос о вотуме недоверия Величко. Его поддержали два депутата, еще двое воздержались. Единороссы проголосовали против», — рассказал Насибуллин. По словам Насибуллина, за внесение вопроса о вотуме недоверия проголосовал он сам. Предложение поддержал второй оппозиционный городским властям депутат — Артем Кукушкин. Именно он сообщил в прокуратуру о наличии нарушений в налоговой декларации Величко. Ранее URA.RU писало о грозившей спикеру думы Урая отставке. Оппозиционные депутаты написали заявление в прокуратуру, что Величко не указал в налоговой декларации арендованный его супругой участок земли в урочище Луговском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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