В ХМАО оппозиции не позволили сместить спикера городской думы

24 марта 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Вопрос о вотуме недоверия спикеру думы Урая не дали внести в повестку заседания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае (ХМАО) оппозиционным депутатам не позволили поднять вопрос об отставке спикера думы Александра Величко, у которого в ходе проверки вскрылись нарушения в налоговой декларации. Депутат городской думы Леонард Насибуллин сообщил журналисту URA.RU, что его предложение внести в повестку заседания вопрос о вотуме недоверия не поддержали единороссы. «Я внес предложение рассмотреть на заседании думы вопрос о вотуме недоверия Величко. Его поддержали два депутата, еще двое воздержались. Единороссы проголосовали против», — рассказал Насибуллин. По словам Насибуллина, за внесение вопроса о вотуме недоверия проголосовал он сам. Предложение поддержал второй оппозиционный городским властям депутат — Артем Кукушкин. Именно он сообщил в прокуратуру о наличии нарушений в налоговой декларации Величко. Ранее URA.RU писало о грозившей спикеру думы Урая отставке. Оппозиционные депутаты написали заявление в прокуратуру, что Величко не указал в налоговой декларации арендованный его супругой участок земли в урочище Луговском.

В Урае (ХМАО) оппозиционным депутатам не позволили поднять вопрос об отставке спикера думы Александра Величко, у которого в ходе проверки вскрылись нарушения в налоговой декларации. Депутат городской думы Леонард Насибуллин сообщил журналисту URA.RU, что его предложение внести в повестку заседания вопрос о вотуме недоверия не поддержали единороссы. «Я внес предложение рассмотреть на заседании думы вопрос о вотуме недоверия Величко. Его поддержали два депутата, еще двое воздержались. Единороссы проголосовали против», — рассказал Насибуллин. По словам Насибуллина, за внесение вопроса о вотуме недоверия проголосовал он сам. Предложение поддержал второй оппозиционный городским властям депутат — Артем Кукушкин. Именно он сообщил в прокуратуру о наличии нарушений в налоговой декларации Величко. Ранее URA.RU писало о грозившей спикеру думы Урая отставке. Оппозиционные депутаты написали заявление в прокуратуру, что Величко не указал в налоговой декларации арендованный его супругой участок земли в урочище Луговском.