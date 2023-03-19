Спикеру думы в ХМАО грозит отставка. Инсайд

Власти ХМАО нашли нарушения в декларации председателя думы Урая Александра Величко

20 марта 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Александр Величко может лишиться поста из-за нарушений в декларации о доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спикеру думы Урая (ХМАО) Александру Величко грозит отставка из-за нарушений при подаче декларации о доходах в 2021 году. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что в аппарате думы пытаются замять скандал из-за незадекларированного земельного участка в урочище Луговском, который арендует супруга Величко. «Участок в урочище Луговском нашли урайские депутаты и пожаловались на Величко в прокуратуру — земля не была указана в декларации за 2021 год. Прокуратура провела проверку, информация подтвердилась, и дума Урая получила черную метку — письмо первого вице-губернатора Югры Алексея Шипилова. В сообщении есть ссылка на пункт федерального закона о коррупции, в котором упоминается сложение полномочий. Теперь в аппарате пытаются замять скандал», — поделился инсайдер. Депутат думы Урая Леонард Насибуллин сообщил, что он тоже получил уведомление, подписанное Шипиловым. «В нем указано, что в отношении Величко по моему заявлению проведена проверка, и нарушения подтвердились. Депутатское объединение „Патриоты Урая“ будет настаивать на отставке спикера и проведении тайного голосования в думе по этому вопросу, чтобы избежать давления на участников», — уточнил Насибуллин. Руководитель аппарата думы Урая Любовь Чемогина сообщила журналисту URA.RU, что находится в отпуске, поэтому не может комментировать ситуацию. В пресс-службу мэрии Урая был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Величко не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы Урая Артем Кукушкин написал донос на Величко из-за искажения сведений в декларации о доходах. Позже прокуратура подтвердила наличие нарушений. Инсайд URA.RU подтвердился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спикеру думы Урая (ХМАО) Александру Величко грозит отставка из-за нарушений при подаче декларации о доходах в 2021 году. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что в аппарате думы пытаются замять скандал из-за незадекларированного земельного участка в урочище Луговском, который арендует супруга Величко. «Участок в урочище Луговском нашли урайские депутаты и пожаловались на Величко в прокуратуру — земля не была указана в декларации за 2021 год. Прокуратура провела проверку, информация подтвердилась, и дума Урая получила черную метку — письмо первого вице-губернатора Югры Алексея Шипилова. В сообщении есть ссылка на пункт федерального закона о коррупции, в котором упоминается сложение полномочий. Теперь в аппарате пытаются замять скандал», — поделился инсайдер. Депутат думы Урая Леонард Насибуллин сообщил, что он тоже получил уведомление, подписанное Шипиловым. «В нем указано, что в отношении Величко по моему заявлению проведена проверка, и нарушения подтвердились. Депутатское объединение „Патриоты Урая“ будет настаивать на отставке спикера и проведении тайного голосования в думе по этому вопросу, чтобы избежать давления на участников», — уточнил Насибуллин. Руководитель аппарата думы Урая Любовь Чемогина сообщила журналисту URA.RU, что находится в отпуске, поэтому не может комментировать ситуацию. В пресс-службу мэрии Урая был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Величко не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы Урая Артем Кукушкин написал донос на Величко из-за искажения сведений в декларации о доходах. Позже прокуратура подтвердила наличие нарушений. Инсайд URA.RU подтвердился.