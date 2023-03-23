Прибывшие медики обнаружили пермячку уже мертвой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермячка рассказала о смерти женщины, погибшей от упавшей глыбы льда. Трагедия произошла у дома на улице Ушакова, 20. Как рассказала корреспонденту URA.RU свидетель происшествия, после падения льда женщина упала вниз лицом и больше не вставала.

«Я шла из магазина, впереди меня шла женщина. Она вышла на лед, смотрела под ноги. На нее упала глыба льда, на голову, и она упала лицом вниз. Больше не вставала», — рассказал свидетельница. По ее словам, прибывшие медики сделали пострадавшей кардиограмму, которая показала отсутствие признаков жизни.

Также по словам местной жительницы, крыши некоторых домов во дворе, где погибла женщина, не чистили уже давно. Падение глыб льда продолжилось и после гибели женщины. Сотрудники правоохранительных органов начали полностью оцеплять опасные здания вдоль улицы Ушакова, так как люди все еще пытаются пройти к дому, несмотря на ситуацию.

Ранее стало известно, что около дома №20 по улице Ушакова на местную жительницу с крыши дома упала глыба льда. Женщина погибла на месте. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.