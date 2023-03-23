Генпрокурор РФ добился миллионной выплаты для курганской вдовы

Жительница Курганской области получила деньги после помощи прокурора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генпрокурор РФ Игорь Краснова инициировал проверку обращения вдовы водителя БСМП Шадринска (Курганская область), после которой женщина получила 2,7 млн рублей страховой выплаты. Информация появилась на сайте Генеральной прокуратуры России.

«По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, прокуратурой рассмотрено обращение жительницы Шадринска Курганской области по вопросу отказа в страховой выплате в связи со смертью ее супруга <…> Прокуратурой в интересах заявителя в суд направлено исковое заявление о признании случая заболевания страховым <…> Суд иск удовлетворил, заявительнице назначена компенсация в размере более 2,7 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Мужчина заразился коронавирусной инфекцией в феврале 2021 года, после чего умер. Женщина потребовала выплатить компенсацию за смерть супруга. Комиссия больницы постановила, что факт его контакта с больными установлен не был.

Вдова обратилась в прокуратуру. После проверки было установлено, что до заболевания мужчина отработал шесть смен. В ходе работы он контактировал с пациентами, имеющими симптомы коронавирусной инфекции.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. По решению суда женщине перечислили 2,7 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура провела проверку в межрайонной больнице в курганском округе. Главврачу внесли предупреждение из-за отсутствия горячей воды в детском отделении Кетовской больницы.