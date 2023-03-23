23 марта 2023

Глава Березников нашел решение вопроса нехватки медиков

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Власти Березников озаботились проблемой привлечения медиков в территорию Фото:

Привлечь медработников в Березники (Пермский край) можно за счет расширения мер поддержки кадров. Такое мнение на своей странице в соцсети «ВКонтакте» высказал глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко. Чиновник написал, что знаком с проблемой кадровой нехватки в отрасли не понаслышке, поскольку ранее работа в минздраве.

«Кадровая проблема — одна из самых острых в медицине. Березники — не исключение. Работал в Минздраве, тему знаю изнутри. Готовы расширять меры поддержки. Изучаем опыт других территорий. Работаем с выпускниками медицинских колледжей», — отметил Казаченко.

Глава Березников также выразил уверенность, что муниципальные депутаты поддержат вопрос увеличения финансирования на поддержку медиков, если такая необходимость возникнет. Ранее Казаченко из-за нехватки сотрудников полиции решил привлекать к охране общественного порядка дружинников. Они будут дежурить в местах проведения массовых мероприятий, патрулировать улицы и дворы.

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Привлечь медработников в Березники (Пермский край) можно за счет расширения мер поддержки кадров. Такое мнение на своей странице в соцсети «ВКонтакте» высказал глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко. Чиновник написал, что знаком с проблемой кадровой нехватки в отрасли не понаслышке, поскольку ранее работа в минздраве. «Кадровая проблема — одна из самых острых в медицине. Березники — не исключение. Работал в Минздраве, тему знаю изнутри. Готовы расширять меры поддержки. Изучаем опыт других территорий. Работаем с выпускниками медицинских колледжей», — отметил Казаченко. Глава Березников также выразил уверенность, что муниципальные депутаты поддержат вопрос увеличения финансирования на поддержку медиков, если такая необходимость возникнет. Ранее Казаченко из-за нехватки сотрудников полиции решил привлекать к охране общественного порядка дружинников. Они будут дежурить в местах проведения массовых мероприятий, патрулировать улицы и дворы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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