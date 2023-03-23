Челябинский сержант отделался штрафом за приобретение наркотика

Суд приговорил военнослужащего к штрафу в 20 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинского военнослужащего оштрафовали на 20 тысяч рублей за покупку большой партии мефедрона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, сержант покупал наркотик для личного потребления.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, незаконно приобрел наркотическое средство „Мефедрон“ в значительном размере. После чего проследовал к месту тайника и обнаружил там закладку с наркотическим веществом, которую изъял», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что заказ на поставку наркотика военнослужащий сделал через интернет. Он был задержан в тот же день, когда забрал закладку из тайника.

Суд признал сержанта виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее Магнитогорский гарнизонный военный суд оштрафовал на 20 тысяч военнослужащего, который приобрел поддельные водительские права. Военный использовал документы для продвижения по службе.