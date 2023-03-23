Челябинский губернатор отправил своих представителей на выборы главы Миасса

24 марта 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер назначил членов конкурсной комиссии на выборы нового главы Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о назначении своих представителей в конкурсную комиссию по выборам главы Миасса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить членами конкурсной комиссии вице-губернатора Станислава Мошарова, советника губернатора Владимира Мякуша, депутата ЗСО Евгения Субачева. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Место главы Миасса стало вакантным с 3 марта. После того, как подал в отставку действующий мэр Григорий Тонких. Исполняющим обязанности главы назначен спикер горсобрания Дмитрий Проскурин. 11 мая состоится конкурс по выборам нового главы. Еще трех членов комиссии должно делегировать горсобрание депутатов Миасса. Главным кандидатом на пост мэра считается вице-губернатор Егор Ковальчук. Он подал заявление на участие в конкурсе 23 марта. Вечером 24 марта прием заявлений заканчивается.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о назначении своих представителей в конкурсную комиссию по выборам главы Миасса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить членами конкурсной комиссии вице-губернатора Станислава Мошарова, советника губернатора Владимира Мякуша, депутата ЗСО Евгения Субачева. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Место главы Миасса стало вакантным с 3 марта. После того, как подал в отставку действующий мэр Григорий Тонких. Исполняющим обязанности главы назначен спикер горсобрания Дмитрий Проскурин. 11 мая состоится конкурс по выборам нового главы. Еще трех членов комиссии должно делегировать горсобрание депутатов Миасса. Главным кандидатом на пост мэра считается вице-губернатор Егор Ковальчук. Он подал заявление на участие в конкурсе 23 марта. Вечером 24 марта прием заявлений заканчивается.