22 марта 2023

Челябинский вице-губернатор решил стать мэром Миасса

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Открытие нового производства холдинга «Синара – Транспортные Машины». Челябинск, ковальчук егор
Замгубернатора Егор Ковальчук решил возглавить третий по величине город Челябинской области Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук примет участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Миасса. Необходимый пакет документов он сдал 23 марта, подтвердил URA.RU сам Ковальчук.

«Я подал заявление для участия в конкурсе по выборам главы Миасса. Документы приняты», — пояснил Ковальчук.

Прежний градоначальник Григорий Тонких досрочно уволился 3 марта. Спустя три дня собрание депутатов объявило конкурс на участие в выборах его преемника, который пройдет 11 мая. Документы на участие можно было сдать с 13 марта, прием их завершат 24 марта.

До Ковальчука заявился только один претендент — предприниматель и экс-силовик Виктор Легенчук. Временным мэром стал председатель собрания депутатов Дмитрий Проскурин, причем провести его кандидатуру через горсобрание удалось только со второй попытки.

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Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук примет участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Миасса. Необходимый пакет документов он сдал 23 марта, подтвердил URA.RU сам Ковальчук. «Я подал заявление для участия в конкурсе по выборам главы Миасса. Документы приняты», — пояснил Ковальчук. Прежний градоначальник Григорий Тонких досрочно уволился 3 марта. Спустя три дня собрание депутатов объявило конкурс на участие в выборах его преемника, который пройдет 11 мая. Документы на участие можно было сдать с 13 марта, прием их завершат 24 марта. До Ковальчука заявился только один претендент — предприниматель и экс-силовик Виктор Легенчук. Временным мэром стал председатель собрания депутатов Дмитрий Проскурин, причем провести его кандидатуру через горсобрание удалось только со второй попытки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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