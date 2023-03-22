Челябинский вице-губернатор решил стать мэром Миасса

23 марта 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Егор Ковальчук решил возглавить третий по величине город Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук примет участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Миасса. Необходимый пакет документов он сдал 23 марта, подтвердил URA.RU сам Ковальчук. «Я подал заявление для участия в конкурсе по выборам главы Миасса. Документы приняты», — пояснил Ковальчук. Прежний градоначальник Григорий Тонких досрочно уволился 3 марта. Спустя три дня собрание депутатов объявило конкурс на участие в выборах его преемника, который пройдет 11 мая. Документы на участие можно было сдать с 13 марта, прием их завершат 24 марта. До Ковальчука заявился только один претендент — предприниматель и экс-силовик Виктор Легенчук. Временным мэром стал председатель собрания депутатов Дмитрий Проскурин, причем провести его кандидатуру через горсобрание удалось только со второй попытки.

Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук примет участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Миасса. Необходимый пакет документов он сдал 23 марта, подтвердил URA.RU сам Ковальчук. «Я подал заявление для участия в конкурсе по выборам главы Миасса. Документы приняты», — пояснил Ковальчук. Прежний градоначальник Григорий Тонких досрочно уволился 3 марта. Спустя три дня собрание депутатов объявило конкурс на участие в выборах его преемника, который пройдет 11 мая. Документы на участие можно было сдать с 13 марта, прием их завершат 24 марта. До Ковальчука заявился только один претендент — предприниматель и экс-силовик Виктор Легенчук. Временным мэром стал председатель собрания депутатов Дмитрий Проскурин, причем провести его кандидатуру через горсобрание удалось только со второй попытки.