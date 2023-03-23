В тюменских тюрьмах не хватает надзирателей

В УФСИН России по Тюменской области для работы в колониях региона требуются десятки сотрудников. В том числе, младшие инспекторы, кинологи, дежурные, операторы и водители. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства.
«В ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области [требуются]: [сотрудники] младшего начальствующего состава: 20 ед.; младшие инспекторы отдела охраны — 6 ед.; младшие инспекторы группы надзора отдела безопасности — 7 ед. Также требуются сотрудники группы надзора отдела безопасности — 2 ед.», — указано на официальном сайте УФСИН России по Тюменской области.
Помимо исправительной колонии №2, сотрудники также требуются в ИК-1, ИК-4, ИК-6, ИК-13, СИЗО-1 и СИЗО-2. Полный список вакансий, а также перечень требований, предъявляемых к кандидатам на службу в уголовно-исполнительной системе, опубликован на официальном сайте УФСИН России по Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что тюменская полиция остро нуждается в квалифицированных кадрах. В УМВД по Тюмени требуются оперуполномоченные, водители и сотрудники ППС.
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