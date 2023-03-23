23 марта 2023

В ХМАО спикера думы, которому грозила отставка, защитил мэр. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, руки, шариковая ручка
Александра Величко не смогли отправить в отставку Фото:

В Урае у спикера думы Александра Величко, не указавшего в декларации арендованный участок супруги, появился статусный защитник. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что глава города Тимур Закирзянов проводил консультации с лояльными депутатами, чтобы спасти Величко от отставки.

«Закирзянов перед заседанием провел консультации с лояльными депутатами, которых в думе большинство, чтобы спасти спикера от отставки. Депутатов уговорили голосовать за то, чтобы скандал с Величко закончился предупреждением, хотя тот, по слухам, забыл указать не только землю, но и акции иностранных компаний — такое нарушение закон трактует как повод для отставки», — сообщает инсайдер.

На момент публикации новости подтвердить информацию о проведении консультаций URA.RU не удалось. «Со мной такие консультации не проводились. Я слышал такую информацию, но, вероятнее всего, это просто слухи», — прокомментировал в телефонном разговоре с журналистом агентства единоросс Артем Бабенко. Глава Урая не ответил на телефонный звонок корреспондента и сообщение в мессенджере.

Ранее URA.RU сообщало, что оппозиции не удалось сместить Величко с поста спикера. Проголосовали за внесение вопроса о вотуме недоверия в повестку заседания думы всего два депутата, еще двое воздержались.

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В Урае у спикера думы Александра Величко, не указавшего в декларации арендованный участок супруги, появился статусный защитник. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что глава города Тимур Закирзянов проводил консультации с лояльными депутатами, чтобы спасти Величко от отставки. «Закирзянов перед заседанием провел консультации с лояльными депутатами, которых в думе большинство, чтобы спасти спикера от отставки. Депутатов уговорили голосовать за то, чтобы скандал с Величко закончился предупреждением, хотя тот, по слухам, забыл указать не только землю, но и акции иностранных компаний — такое нарушение закон трактует как повод для отставки», — сообщает инсайдер. На момент публикации новости подтвердить информацию о проведении консультаций URA.RU не удалось. «Со мной такие консультации не проводились. Я слышал такую информацию, но, вероятнее всего, это просто слухи», — прокомментировал в телефонном разговоре с журналистом агентства единоросс Артем Бабенко. Глава Урая не ответил на телефонный звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. Ранее URA.RU сообщало, что оппозиции не удалось сместить Величко с поста спикера. Проголосовали за внесение вопроса о вотуме недоверия в повестку заседания думы всего два депутата, еще двое воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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