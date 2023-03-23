Александра Величко не смогли отправить в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Урае у спикера думы Александра Величко, не указавшего в декларации арендованный участок супруги, появился статусный защитник. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что глава города Тимур Закирзянов проводил консультации с лояльными депутатами, чтобы спасти Величко от отставки.

«Закирзянов перед заседанием провел консультации с лояльными депутатами, которых в думе большинство, чтобы спасти спикера от отставки. Депутатов уговорили голосовать за то, чтобы скандал с Величко закончился предупреждением, хотя тот, по слухам, забыл указать не только землю, но и акции иностранных компаний — такое нарушение закон трактует как повод для отставки», — сообщает инсайдер.

На момент публикации новости подтвердить информацию о проведении консультаций URA.RU не удалось. «Со мной такие консультации не проводились. Я слышал такую информацию, но, вероятнее всего, это просто слухи», — прокомментировал в телефонном разговоре с журналистом агентства единоросс Артем Бабенко. Глава Урая не ответил на телефонный звонок корреспондента и сообщение в мессенджере.

Ранее URA.RU сообщало, что оппозиции не удалось сместить Величко с поста спикера. Проголосовали за внесение вопроса о вотуме недоверия в повестку заседания думы всего два депутата, еще двое воздержались.