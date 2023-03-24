Политолог предупредил об угрозе эскалации на границе Финляндии и РФ 24 марта 2023 в 19:05 Размер текста - 17 + Финляндия присоединилась к антироссийскому блоку, заявил Владимир Шаповалов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Финляндия быстро теряет свой военный нейтралитет и де-факто присоединяется в антироссийскому блоку. Так прокомментировал наблюдательные полеты Финляндии в воздушном пространстве рядом с границами России политолог Владимир Шаповалов. «По сути, Финляндия уже формально присоединилась к антироссийскому блоку», — заявил политолог в интервью Пятому каналу. Шаповалов добавил, что Финляндия, сближаясь с НАТО, теряет свой нейтральный статус и вместе с ним упускает значительную часть своего суверенитета. Также политолог предположил, что Россия может разместить по периметру с границей Финляндии дополнительные стратегические силы, чтобы защитить территорию. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в Североатлантический альянс НАТО, передает RT. Он отметил, что Финляндия была готова вступить в НАТО сразу после ратификации ее заявки Турцией и Венгрией. Финляндия быстро теряет свой военный нейтралитет и де-факто присоединяется в антироссийскому блоку. Так прокомментировал наблюдательные полеты Финляндии в воздушном пространстве рядом с границами России политолог Владимир Шаповалов. «По сути, Финляндия уже формально присоединилась к антироссийскому блоку», — заявил политолог в интервью Пятому каналу. Шаповалов добавил, что Финляндия, сближаясь с НАТО, теряет свой нейтральный статус и вместе с ним упускает значительную часть своего суверенитета. Также политолог предположил, что Россия может разместить по периметру с границей Финляндии дополнительные стратегические силы, чтобы защитить территорию. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в Североатлантический альянс НАТО, передает RT. Он отметил, что Финляндия была готова вступить в НАТО сразу после ратификации ее заявки Турцией и Венгрией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям