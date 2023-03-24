Политолог предупредил об угрозе эскалации на границе Финляндии и РФ

Финляндия быстро теряет свой военный нейтралитет и де-факто присоединяется в антироссийскому блоку. Так прокомментировал наблюдательные полеты Финляндии в воздушном пространстве рядом с границами России политолог Владимир Шаповалов.
«По сути, Финляндия уже формально присоединилась к антироссийскому блоку», — заявил политолог в интервью Пятому каналу. Шаповалов добавил, что Финляндия, сближаясь с НАТО, теряет свой нейтральный статус и вместе с ним упускает значительную часть своего суверенитета. Также политолог предположил, что Россия может разместить по периметру с границей Финляндии дополнительные стратегические силы, чтобы защитить территорию.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в Североатлантический альянс НАТО, передает RT. Он отметил, что Финляндия была готова вступить в НАТО сразу после ратификации ее заявки Турцией и Венгрией.
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