Политолог предупредил об угрозе эскалации на границе Финляндии и РФ

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НАТО. Москва. stock, нато, финляндия, флаг, швеция, stock
Финляндия присоединилась к антироссийскому блоку, заявил Владимир Шаповалов Фото:
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Финляндия быстро теряет свой военный нейтралитет и де-факто присоединяется в антироссийскому блоку. Так прокомментировал наблюдательные полеты Финляндии в воздушном пространстве рядом с границами России политолог Владимир Шаповалов.

«По сути, Финляндия уже формально присоединилась к антироссийскому блоку», — заявил политолог в интервью Пятому каналу. Шаповалов добавил, что Финляндия, сближаясь с НАТО, теряет свой нейтральный статус и вместе с ним упускает значительную часть своего суверенитета. Также политолог предположил, что Россия может разместить по периметру с границей Финляндии дополнительные стратегические силы, чтобы защитить территорию.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в Североатлантический альянс НАТО, передает RT. Он отметил, что Финляндия была готова вступить в НАТО сразу после ратификации ее заявки Турцией и Венгрией.

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Финляндия быстро теряет свой военный нейтралитет и де-факто присоединяется в антироссийскому блоку. Так прокомментировал наблюдательные полеты Финляндии в воздушном пространстве рядом с границами России политолог Владимир Шаповалов. «По сути, Финляндия уже формально присоединилась к антироссийскому блоку», — заявил политолог в интервью Пятому каналу. Шаповалов добавил, что Финляндия, сближаясь с НАТО, теряет свой нейтральный статус и вместе с ним упускает значительную часть своего суверенитета. Также политолог предположил, что Россия может разместить по периметру с границей Финляндии дополнительные стратегические силы, чтобы защитить территорию. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в Североатлантический альянс НАТО, передает RT. Он отметил, что Финляндия была готова вступить в НАТО сразу после ратификации ее заявки Турцией и Венгрией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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