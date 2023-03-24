Психиатр рассказал, как самостоятельно выявить депрессию Психиатр Сысоева: отказ от общения с близкими является симптомом наличия депрессии 24 марта 2023 в 19:52 Размер текста - 17 + О депрессии может сигнализировать невозможность выполнять свои привычные обязанности, заявила Вероника Сысоева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Невозможность выполнять свои привычные функции, среди которых посещение работы и учебы, а также избегание общения с близкими людьми являются симптомами, которые помогут самостоятельно выявить у себя депрессию. Об этом рассказала психиатр кандидат медицинских наук Вероника Сысоева. «Одним из самых ярких симптомов депрессии является невозможность выполнять свои обычные социальные роли, ходить на работу, на учебу, готовить ужин для семьи или выполнять какие-то иные привычные действия», — передает слова Сысоевой «Ридус». Также она добавила, что симптомами депрессии могут быть наличие у человека стремления к отчуждению и игнорированию общения с любимыми людьми. Изменения, нарушающие социальную адаптацию, являются депрессивным расстройством. Имея такие признаки, необходимо записаться на консультацию к психиатру, который выпишет план лечения. Иными симптомами клинической депрессии являются снижение частоты ритуалов по уходы за собой, нарушение сна, либо же наоборот наличие постоянной сонливости, заключила Вероника Сысоева. Невозможность выполнять свои привычные функции, среди которых посещение работы и учебы, а также избегание общения с близкими людьми являются симптомами, которые помогут самостоятельно выявить у себя депрессию. Об этом рассказала психиатр кандидат медицинских наук Вероника Сысоева. «Одним из самых ярких симптомов депрессии является невозможность выполнять свои обычные социальные роли, ходить на работу, на учебу, готовить ужин для семьи или выполнять какие-то иные привычные действия», — передает слова Сысоевой «Ридус». Также она добавила, что симптомами депрессии могут быть наличие у человека стремления к отчуждению и игнорированию общения с любимыми людьми. Изменения, нарушающие социальную адаптацию, являются депрессивным расстройством. Имея такие признаки, необходимо записаться на консультацию к психиатру, который выпишет план лечения. Иными симптомами клинической депрессии являются снижение частоты ритуалов по уходы за собой, нарушение сна, либо же наоборот наличие постоянной сонливости, заключила Вероника Сысоева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям