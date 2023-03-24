Как получить единое пособие в 2023 году

25 марта 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Подать заявление на пособие можно через клиентские центры Соцфонда, МФЦ или «Госуслуги» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Единое пособие является видом государственной поддержки, которая положена детям и беременным женщинам. URA.RU приводит главную информацию об универсальной выплате в 2023 году. Кому положено единое пособие на детей Единое пособие положено беременным женщинам, успевшим встать на учет в ранние сроки. Также выплата полагается детям до 17 лет. Какие выплаты заменяет универсальное пособие Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в срок до 12 недель.

Выплата при рождении или усыновлении ребенка до трех лет.

Средства на при рождении третьего и последующих детей до трех лет. Такая выплата есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам.

Пособие на ребенка от трех до восьми лет, которое предоставляют органы соцзащиты.

Выплата на ребенка от восьми до 17 лет. Такие средства выплачиваются Соцфондом России. В каких случаях могут отказать в выплате Доход семьи на человека превышает размер прожиточного минимума.

Семья имеет несколько квартир или транспортных средств

Родитель не работает без уважительной на то причины более двух месяцев в расчетном периоде. Размер единого пособия Размер единого пособия зависит от дохода семьи. Так, претендующие на выплату могут получать 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в среднем по стране равен 14 375 рублям. Соответственно, семьи будут получать семь тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей. 50% от прожиточного минимума положено семьям с базовым размером выплаты.

75% получат семьи, которым среднего дохода на душу населения до уровня прожиточного минимума.

100% полагается, если при назначении пособия в размере 75% от регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи будет меньше прожиточного минимума. Как подать заявление Женщины, вставшие на учет, после 12 недель беременности, в течение шести месяцев могут обратиться за пособием в клиентские центры Соцфонда, МФЦ или через «Госуслуги». Для подачи заявления необходима подтверждающая учетная запись на «Госуслугах». Пособие назначают в срок от 10 дней после поступления заявления. Как правило, процедура занимает не больше 30 дней. Чтобы подать заявление на выплату через «Госуслуги», необходимо авторизоваться на портале под своей учетной записью.

Далее нужно выбрать услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин».

Проверить все личные данные, например, почту, паспорт, адрес и СНИЛС.

Указать выплату, которую необходимо получить. Также ввести дополнительные данные, которые могут повлиять на оформление пособия.

Внести данные о составе семьи.

Выбрать способ получения выплаты (в банке или на почту). Какого числа происходит выплата Средства приходят на банковскую карту с первого по 25 число следующего месяца. В таком же порядке пособие приходит на почту.

Единое пособие является видом государственной поддержки, которая положена детям и беременным женщинам. URA.RU приводит главную информацию об универсальной выплате в 2023 году. Единое пособие положено беременным женщинам, успевшим встать на учет в ранние сроки. Также выплата полагается детям до 17 лет. Размер единого пособия зависит от дохода семьи. Так, претендующие на выплату могут получать 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в среднем по стране равен 14 375 рублям. Соответственно, семьи будут получать семь тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей. Женщины, вставшие на учет, после 12 недель беременности, в течение шести месяцев могут обратиться за пособием в клиентские центры Соцфонда, МФЦ или через «Госуслуги». Для подачи заявления необходима подтверждающая учетная запись на «Госуслугах». Пособие назначают в срок от 10 дней после поступления заявления. Как правило, процедура занимает не больше 30 дней. Средства приходят на банковскую карту с первого по 25 число следующего месяца. В таком же порядке пособие приходит на почту.