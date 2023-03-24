Как получить единое пособие в 2023 году

Единое пособие является видом государственной поддержки, которая положена детям и беременным женщинам. URA.RU приводит главную информацию об универсальной выплате в 2023 году.
Кому положено единое пособие на детей
Единое пособие положено беременным женщинам, успевшим встать на учет в ранние сроки. Также выплата полагается детям до 17 лет.
Какие выплаты заменяет универсальное пособие
- Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в срок до 12 недель.
- Выплата при рождении или усыновлении ребенка до трех лет.
- Средства на при рождении третьего и последующих детей до трех лет. Такая выплата есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам.
- Пособие на ребенка от трех до восьми лет, которое предоставляют органы соцзащиты.
- Выплата на ребенка от восьми до 17 лет. Такие средства выплачиваются Соцфондом России.
В каких случаях могут отказать в выплате
- Доход семьи на человека превышает размер прожиточного минимума.
- Семья имеет несколько квартир или транспортных средств
- Родитель не работает без уважительной на то причины более двух месяцев в расчетном периоде.
Размер единого пособия
Размер единого пособия зависит от дохода семьи. Так, претендующие на выплату могут получать 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в среднем по стране равен 14 375 рублям. Соответственно, семьи будут получать семь тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей.
- 50% от прожиточного минимума положено семьям с базовым размером выплаты.
- 75% получат семьи, которым среднего дохода на душу населения до уровня прожиточного минимума.
- 100% полагается, если при назначении пособия в размере 75% от регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи будет меньше прожиточного минимума.
Как подать заявление
Женщины, вставшие на учет, после 12 недель беременности, в течение шести месяцев могут обратиться за пособием в клиентские центры Соцфонда, МФЦ или через «Госуслуги».
Для подачи заявления необходима подтверждающая учетная запись на «Госуслугах». Пособие назначают в срок от 10 дней после поступления заявления. Как правило, процедура занимает не больше 30 дней.
- Чтобы подать заявление на выплату через «Госуслуги», необходимо авторизоваться на портале под своей учетной записью.
- Далее нужно выбрать услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин».
- Проверить все личные данные, например, почту, паспорт, адрес и СНИЛС.
- Указать выплату, которую необходимо получить. Также ввести дополнительные данные, которые могут повлиять на оформление пособия.
- Внести данные о составе семьи.
- Выбрать способ получения выплаты (в банке или на почту).
Какого числа происходит выплата
Средства приходят на банковскую карту с первого по 25 число следующего месяца. В таком же порядке пособие приходит на почту.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!