24 марта 2023

Как получить единое пособие в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Подать заявление на пособие можно через клиентские центры Соцфонда, МФЦ или «Госуслуги» Фото:

Единое пособие является видом государственной поддержки, которая положена детям и беременным женщинам. URA.RU приводит главную информацию об универсальной выплате в 2023 году.

Кому положено единое пособие на детей

Единое пособие положено беременным женщинам, успевшим встать на учет в ранние сроки. Также выплата полагается детям до 17 лет.

Какие выплаты заменяет универсальное пособие

  • Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в срок до 12 недель.
  • Выплата при рождении или усыновлении ребенка до трех лет.
  • Средства на при рождении третьего и последующих детей до трех лет. Такая выплата есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам.
  • Пособие на ребенка от трех до восьми лет, которое предоставляют органы соцзащиты.
  • Выплата на ребенка от восьми до 17 лет. Такие средства выплачиваются Соцфондом России.

В каких случаях могут отказать в выплате

  • Доход семьи на человека превышает размер прожиточного минимума.
  • Семья имеет несколько квартир или транспортных средств
  • Родитель не работает без уважительной на то причины более двух месяцев в расчетном периоде.

Размер единого пособия

Размер единого пособия зависит от дохода семьи. Так, претендующие на выплату могут получать 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в среднем по стране равен 14 375 рублям. Соответственно, семьи будут получать семь тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей.

  • 50% от прожиточного минимума положено семьям с базовым размером выплаты.
  • 75% получат семьи, которым среднего дохода на душу населения до уровня прожиточного минимума.
  • 100% полагается, если при назначении пособия в размере 75% от регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи будет меньше прожиточного минимума.

Как подать заявление

Женщины, вставшие на учет, после 12 недель беременности, в течение шести месяцев могут обратиться за пособием в клиентские центры Соцфонда, МФЦ или через «Госуслуги».

Для подачи заявления необходима подтверждающая учетная запись на «Госуслугах». Пособие назначают в срок от 10 дней после поступления заявления. Как правило, процедура занимает не больше 30 дней.

  • Чтобы подать заявление на выплату через «Госуслуги», необходимо авторизоваться на портале под своей учетной записью.
  • Далее нужно выбрать услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин».
  • Проверить все личные данные, например, почту, паспорт, адрес и СНИЛС.
  • Указать выплату, которую необходимо получить. Также ввести дополнительные данные, которые могут повлиять на оформление пособия.
  • Внести данные о составе семьи.
  • Выбрать способ получения выплаты (в банке или на почту).

Какого числа происходит выплата

Средства приходят на банковскую карту с первого по 25 число следующего месяца. В таком же порядке пособие приходит на почту.

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Единое пособие является видом государственной поддержки, которая положена детям и беременным женщинам. URA.RU приводит главную информацию об универсальной выплате в 2023 году. Единое пособие положено беременным женщинам, успевшим встать на учет в ранние сроки. Также выплата полагается детям до 17 лет. Размер единого пособия зависит от дохода семьи. Так, претендующие на выплату могут получать 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в среднем по стране равен 14 375 рублям. Соответственно, семьи будут получать семь тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей. Женщины, вставшие на учет, после 12 недель беременности, в течение шести месяцев могут обратиться за пособием в клиентские центры Соцфонда, МФЦ или через «Госуслуги». Для подачи заявления необходима подтверждающая учетная запись на «Госуслугах». Пособие назначают в срок от 10 дней после поступления заявления. Как правило, процедура занимает не больше 30 дней. Средства приходят на банковскую карту с первого по 25 число следующего месяца. В таком же порядке пособие приходит на почту.
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