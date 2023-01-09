В Госдуме назвали правила единой выплаты на детей

Для получения единой выплаты на детей доход семьи должен быть не больше прожиточного минимума в регионе. Об этом рассказали в Госдуме.
«С этого года для выплат на детей действуют единые правила. Доход на члена семьи должен быть не больше прожиточного минимума, работают правило нулевого дохода и требования к имуществу», — рассказали в Госдуме. Сообщается, что если семья не подходит по этим категориям, то выплата по прежним условиям будет до конца назначенного срока.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Для получения единой выплаты на детей доход семьи должен быть не больше прожиточного минимума в регионе. Об этом рассказали в Госдуме. «С этого года для выплат на детей действуют единые правила. Доход на члена семьи должен быть не больше прожиточного минимума, работают правило нулевого дохода и требования к имуществу», — рассказали в Госдуме. Сообщается, что если семья не подходит по этим категориям, то выплата по прежним условиям будет до конца назначенного срока. Единая выплата положена семьям с детьми до 17 лет и беременным, вставшим на учет в ранние сроки, передает РАПСИ. Пособие утвердило правительство РФ, мера начала действовать с 1 января.