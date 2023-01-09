В Госдуме назвали правила единой выплаты на детей

Госдума: единую выплату на детей получат семьи с доходом не более прожиточного минимума

09 января 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Семьи с детьми могут получить новую выплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для получения единой выплаты на детей доход семьи должен быть не больше прожиточного минимума в регионе. Об этом рассказали в Госдуме. «С этого года для выплат на детей действуют единые правила. Доход на члена семьи должен быть не больше прожиточного минимума, работают правило нулевого дохода и требования к имуществу», — рассказали в Госдуме . Сообщается, что если семья не подходит по этим категориям, то выплата по прежним условиям будет до конца назначенного срока. Какие выплаты положены семьям с детьми с 1 января 2023 года. Инфографика Единая выплата положена семьям с детьми до 17 лет и беременным, вставшим на учет в ранние сроки, передает РАПСИ. Пособие утвердило правительство РФ, мера начала действовать с 1 января.

Для получения единой выплаты на детей доход семьи должен быть не больше прожиточного минимума в регионе. Об этом рассказали в Госдуме. «С этого года для выплат на детей действуют единые правила. Доход на члена семьи должен быть не больше прожиточного минимума, работают правило нулевого дохода и требования к имуществу», — рассказали в Госдуме. Сообщается, что если семья не подходит по этим категориям, то выплата по прежним условиям будет до конца назначенного срока. Единая выплата положена семьям с детьми до 17 лет и беременным, вставшим на учет в ранние сроки, передает РАПСИ. Пособие утвердило правительство РФ, мера начала действовать с 1 января.