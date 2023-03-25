Володин предложил дать Путину право на любой ответ МУС

25 марта 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили меры по защите Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина У президента России Владимира Путина должно быть право на любой ответ по решению Международного уголовного суда (МУС) о его аресте. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России», — написал Володин. Он считает, что нужно заключить соглашения с дружественными странами для взаимного отказа от сотрудничества и содействия МУС. Также Володин призвал изменить законодательство, чтобы запретить деятельность МУС и предусмотреть наказание за содействие и поддержку суда. Председатель Госдумы напомнил, что сейчас в Конституции закреплен приоритет российского законодательства над международным, поэтому решения МУС не действуют в РФ. МУС выдал ордер на арест Путина и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Поводом стала якобы незаконная отправка украинских детей в Россию. Германия выразила готовность задержать Путина, если тот приедет, пишет Nation News . Венгрия и ЮАР отказались признавать ордер МУС. Путин спокойно отреагировал на решение суда, сообщили в Кремле.

У президента России Владимира Путина должно быть право на любой ответ по решению Международного уголовного суда (МУС) о его аресте. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России», — написал Володин. Он считает, что нужно заключить соглашения с дружественными странами для взаимного отказа от сотрудничества и содействия МУС. Также Володин призвал изменить законодательство, чтобы запретить деятельность МУС и предусмотреть наказание за содействие и поддержку суда. Председатель Госдумы напомнил, что сейчас в Конституции закреплен приоритет российского законодательства над международным, поэтому решения МУС не действуют в РФ. МУС выдал ордер на арест Путина и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Поводом стала якобы незаконная отправка украинских детей в Россию. Германия выразила готовность задержать Путина, если тот приедет, пишет Nation News. Венгрия и ЮАР отказались признавать ордер МУС. Путин спокойно отреагировал на решение суда, сообщили в Кремле.