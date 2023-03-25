19fortyfive: Украина не получит достаточное число БМП Bradley

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НАТО. Москва. stock, нато, сша, танк, Bradley, Брэдли, М2, stock
БМП Bradley не помогут Украине в масштабных сражениях, написал Крис Осборн Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют не получить боевые машины пехоты (БМП) Bradley в достаточном для контрнаступления количестве. Об этом написали в издании 19fortyfive.

«Украинские силы, возможно, не получат их (БМП) в достаточном количестве. <…> Просто (ВСУ) может не хватить прибывающих Bradley, чтобы позволить украинцам массироваться для контрнаступления», — заявил автор статьи Крис Осборн.

По словам журналиста, БМП Bradley поможет украинцам воевать в более узких боях. Однако этой техники может не хватить для масштабных сражений и удержания территорий.

С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, отправляя ей различное вооружение. Так, речь заходила о машинах Bradley. Руководитель пресс-службы госдепа США Нед Прайс заявил, что предоставление американских БМП для ВСУ должно изменить динамику на поле боя. Позже стало известно, что Вашингтон поставил первые 60 единиц боевых машин пехоты.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют не получить боевые машины пехоты (БМП) Bradley в достаточном для контрнаступления количестве. Об этом написали в издании 19fortyfive. «Украинские силы, возможно, не получат их (БМП) в достаточном количестве. <…> Просто (ВСУ) может не хватить прибывающих Bradley, чтобы позволить украинцам массироваться для контрнаступления», — заявил автор статьи Крис Осборн. По словам журналиста, БМП Bradley поможет украинцам воевать в более узких боях. Однако этой техники может не хватить для масштабных сражений и удержания территорий. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, отправляя ей различное вооружение. Так, речь заходила о машинах Bradley. Руководитель пресс-службы госдепа США Нед Прайс заявил, что предоставление американских БМП для ВСУ должно изменить динамику на поле боя. Позже стало известно, что Вашингтон поставил первые 60 единиц боевых машин пехоты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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