19fortyfive: Украина не получит достаточное число БМП Bradley

25 марта 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

БМП Bradley не помогут Украине в масштабных сражениях, написал Крис Осборн Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют не получить боевые машины пехоты (БМП) Bradley в достаточном для контрнаступления количестве. Об этом написали в издании 19fortyfive. «Украинские силы, возможно, не получат их (БМП) в достаточном количестве. <…> Просто (ВСУ) может не хватить прибывающих Bradley, чтобы позволить украинцам массироваться для контрнаступления», — заявил автор статьи Крис Осборн. По словам журналиста, БМП Bradley поможет украинцам воевать в более узких боях. Однако этой техники может не хватить для масштабных сражений и удержания территорий. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, отправляя ей различное вооружение. Так, речь заходила о машинах Bradley. Руководитель пресс-службы госдепа США Нед Прайс заявил, что предоставление американских БМП для ВСУ должно изменить динамику на поле боя. Позже стало известно, что Вашингтон поставил первые 60 единиц боевых машин пехоты.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют не получить боевые машины пехоты (БМП) Bradley в достаточном для контрнаступления количестве. Об этом написали в издании 19fortyfive. «Украинские силы, возможно, не получат их (БМП) в достаточном количестве. <…> Просто (ВСУ) может не хватить прибывающих Bradley, чтобы позволить украинцам массироваться для контрнаступления», — заявил автор статьи Крис Осборн. По словам журналиста, БМП Bradley поможет украинцам воевать в более узких боях. Однако этой техники может не хватить для масштабных сражений и удержания территорий. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, отправляя ей различное вооружение. Так, речь заходила о машинах Bradley. Руководитель пресс-службы госдепа США Нед Прайс заявил, что предоставление американских БМП для ВСУ должно изменить динамику на поле боя. Позже стало известно, что Вашингтон поставил первые 60 единиц боевых машин пехоты.