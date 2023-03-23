Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил о скором контрнаступлении под Бахмутом

ВСУ планируют начать наступление под Бахмутом (Артемовск) в ближайшее время. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — заявил Сырский, его слова приводит telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».
Бои за город Бахмут идут с августа 2022 года. К 20 марту 2023 году бойцы ЧВК «Вагнер» заняли 70% города. Основатель военной компании Евгений Пригожин отметил, что солдаты «Вагнера» будут добиваться полного освобождения города. Бахмут является самой горячей точкой на фронте, отметил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, передает RT.
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