Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил о скором контрнаступлении под Бахмутом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, stock
Армия Украины готова начать контрнаступление под Бахмутом, заявил Александр Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ планируют начать наступление под Бахмутом (Артемовск) в ближайшее время. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — заявил Сырский, его слова приводит telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

Бои за город Бахмут идут с августа 2022 года. К 20 марту 2023 году бойцы ЧВК «Вагнер» заняли 70% города. Основатель военной компании Евгений Пригожин отметил, что солдаты «Вагнера» будут добиваться полного освобождения города. Бахмут является самой горячей точкой на фронте, отметил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, передает RT.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ планируют начать наступление под Бахмутом (Артемовск) в ближайшее время. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. «Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — заявил Сырский, его слова приводит telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны». Бои за город Бахмут идут с августа 2022 года. К 20 марту 2023 году бойцы ЧВК «Вагнер» заняли 70% города. Основатель военной компании Евгений Пригожин отметил, что солдаты «Вагнера» будут добиваться полного освобождения города. Бахмут является самой горячей точкой на фронте, отметил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...