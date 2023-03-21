Bild: Украина планирует прорвать мост в Крым в ходе весеннего наступления

21 марта 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Исход спецоперации может решиться в ближайшие полгода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовится к наступлению весной, целью которого будет прорыв сухопутного моста в Крым. Также возможны бои на Луганском и Запорожском направлениях. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на чиновника НАТО. «По словам чиновника, Россия «справедливо» полагает, что основные наступательные действия Украины будут проходить в «Луганской и Запорожской областях. В НАТО также не исключают, что Украина начнет наступление на Крым. Целью будет прорвать сухопутный мост в Крым», — передает Bild со ссылкой на источник. Украина готовится к контрнаступлению весной-летом, поэтому исход конфликта может решиться в течение шести месяцев, отметил он. Партнеры Украины сейчас предоставляют Киеву все необходимое для контрнаступления, сообщил источник. Для предстоящей атаки альянс и союзники отправляют ВСУ около 500 танков и бронетранспортеров. Наступление на Крым предполагает форсирование Днепра и выход на Херсонское направление, цитирует Nation News экс-офицера спецназа Анатолия Матвийчука. Украина готовит весеннее наступление в Запорожской области, так как на это направление стянули около 40 тысяч военных ВСУ. В Верховной раде Украины заявляли о планах наступления в Мелитополе и Бердянске. Армия РФ может сорвать атаку с помощью своей тактики, считает военный эксперт Юрий Кнутов. У ВСУ стало меньше подготовленных военных и боеприпасов, поэтому Украина не так подготовлена к наступлению, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина готовится к наступлению весной, целью которого будет прорыв сухопутного моста в Крым. Также возможны бои на Луганском и Запорожском направлениях. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на чиновника НАТО. «По словам чиновника, Россия «справедливо» полагает, что основные наступательные действия Украины будут проходить в «Луганской и Запорожской областях. В НАТО также не исключают, что Украина начнет наступление на Крым. Целью будет прорвать сухопутный мост в Крым», — передает Bild со ссылкой на источник. Украина готовится к контрнаступлению весной-летом, поэтому исход конфликта может решиться в течение шести месяцев, отметил он. Партнеры Украины сейчас предоставляют Киеву все необходимое для контрнаступления, сообщил источник. Для предстоящей атаки альянс и союзники отправляют ВСУ около 500 танков и бронетранспортеров. Наступление на Крым предполагает форсирование Днепра и выход на Херсонское направление, цитирует Nation News экс-офицера спецназа Анатолия Матвийчука. Украина готовит весеннее наступление в Запорожской области, так как на это направление стянули около 40 тысяч военных ВСУ. В Верховной раде Украины заявляли о планах наступления в Мелитополе и Бердянске. Армия РФ может сорвать атаку с помощью своей тактики, считает военный эксперт Юрий Кнутов. У ВСУ стало меньше подготовленных военных и боеприпасов, поэтому Украина не так подготовлена к наступлению, передает телеканал 360.