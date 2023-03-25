Медведев предложил запретить иноагентам иметь доходы в РФ

Уехавшим иноагентам, дискредитировавшим российскую армию, нужно запретить получать доходы в России. С такой инициативой выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Что касается тех, кто живет там, но получает деньги из источников в России, да еще и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших Вооруженных сил — вот это действительно и аморально, и недопустимо. Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Информацию передает РИА Новости.
В январе в Госдуму направили обращение курганского депутата Сергея Федотова о лишении гражданства РФ иноагентов. Основанием для признания является финансирование из-за рубежа и ведение политической и другой деятельности против РФ. Снять такой статус можно в случае исчезновения одной из причин внесения в реестр иноагентов, сказал URA.RU зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов.
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