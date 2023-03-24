Пермские депутаты смогут публиковать сведения о доходах без персональных данных

25 марта 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

В законопроекте предлагают публиковать обобщенную информацию о доходах депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Муниципальным депутатам Пермского края предлагается размещать обобщенную информацию о доходах без персональных данных. Соответствующий законопроект опубликован на сайте законодательного собрания Пермского края. «На сайтах администраций муниципальных образований размещается обобщенная информация об исполнении обязанности по предоставлению депутатами сведений о доходах. Осуществляется при условии отсутствия в такой информации персональных данных, которые позволяют идентифицировать соответствующее лицо и его данные, позволяющие индивидуализировать имущество», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ранее депутатов пермского заксобрания, работающих на непостоянной основе, освободили от ежегодного предоставления информации о своих доходах. Такие поправки вносит в закон губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В документе указывается, что депутат должен предоставлять информацию о доходах в том случае, если он и члены его семьи совершили сделки на сумму, превышающую общий доход парламентария и его супруги за три года.

Муниципальным депутатам Пермского края предлагается размещать обобщенную информацию о доходах без персональных данных. Соответствующий законопроект опубликован на сайте законодательного собрания Пермского края. «На сайтах администраций муниципальных образований размещается обобщенная информация об исполнении обязанности по предоставлению депутатами сведений о доходах. Осуществляется при условии отсутствия в такой информации персональных данных, которые позволяют идентифицировать соответствующее лицо и его данные, позволяющие индивидуализировать имущество», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ранее депутатов пермского заксобрания, работающих на непостоянной основе, освободили от ежегодного предоставления информации о своих доходах. Такие поправки вносит в закон губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В документе указывается, что депутат должен предоставлять информацию о доходах в том случае, если он и члены его семьи совершили сделки на сумму, превышающую общий доход парламентария и его супруги за три года.