Челябинского адвоката, защищавшего фигуранта уголовных дел в ПФР, отправили в СИЗО

Судья Неля Яруллина удовлетворила ходатайство следствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 25 марта отправил в СИЗО адвоката Олега Косенко, ранее представлявшего интересы замначальника регионального отделения пенсионного фонда Александра Орехова. Об этом URA.RU сообщили участники процесса. Поддержать Косенко пришли 25 коллег-адвокатов, но всех в зал суда не пустили.

Судья Неля Яруллина удовлетворила ходатайство следствия о взятии Косенко под стражу на два месяца. Защита настаивала на домашнем аресте. Представлявшая интересы Косенко адвокат Анастасия Татарченко считает, что ее подзащитного оговорили. Остальные коллеги Косенко дожидались решения на улице.

«К зданию суда прибыло больше двадцати адвокатов защищать Косенко Олега Сергеевича. У все заключены соглашения, ордера переданы суду, но в здание суда нас не пустили», — такое заявление для прессы сделал один из адвокатов Дмитрий Медведев.

3 октября 2022 года Орехов был осужден на четыре года строгого режима за получение взяток. Свою вину он признал полностью, заключил досудебное соглашение. После приговора Орехов письменно уведомил Косенко, что не будет обжаловать решение суда, тем дал понять, что работой адвоката остался доволен

Затем Орехов изменил свое мнение. Он написал заявление на своего сына и на Косенко в правоохранительные органы, в котором указал, что его обманули, обещав, что дело закончится условным сроком. По мнению Орехова адвокат просто украл у него миллион рублей, который был выплачен в виде гонорара. 24 марта Косенко задержали сотрудники ФСБ.