В первые несколько часов трансляцию с Дня Оленевода в Салехарде (ЯНАО) посмотрели около полумиллиона зрителей из разных регионов, в том числе из Тюмени, Кургана и Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Елена Копырина.
«Мы планировали разместить семь камер по периметру празднования, но после обращений жителей установили десять. Мы подсчитывали, уже 478 тысяч просмотров, но я думаю, что за два дня мы побьем все рекорды. В прошлом году такого не было, видимо, в этот раз интереснее», — рассказала Копырина.
Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл празднование Дня Оленевода в Салехарде. На главном празднике ЯНАО для VIP-гостей была организована закрытая зона с отдельной парковкой.
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