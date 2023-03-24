24 марта 2023
23 марта 2023

Трансляцию Дня Оленевода в ЯНАО посмотрели около полумиллиона зрителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, ненцы, день оленевода, гонки на оленьих упряжках
День Оленевода привлек жителей из других регионов и муниципалитетов ЯНАО Фото:

В первые несколько часов трансляцию с Дня Оленевода в Салехарде (ЯНАО) посмотрели около полумиллиона зрителей из разных регионов, в том числе из Тюмени, Кургана и Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Елена Копырина.

«Мы планировали разместить семь камер по периметру празднования, но после обращений жителей установили десять. Мы подсчитывали, уже 478 тысяч просмотров, но я думаю, что за два дня мы побьем все рекорды. В прошлом году такого не было, видимо, в этот раз интереснее», — рассказала Копырина.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл празднование Дня Оленевода в Салехарде. На главном празднике ЯНАО для VIP-гостей была организована закрытая зона с отдельной парковкой.

Камеры установлены на территории, где проходит праздник

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В первые несколько часов трансляцию с Дня Оленевода в Салехарде (ЯНАО) посмотрели около полумиллиона зрителей из разных регионов, в том числе из Тюмени, Кургана и Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Елена Копырина. «Мы планировали разместить семь камер по периметру празднования, но после обращений жителей установили десять. Мы подсчитывали, уже 478 тысяч просмотров, но я думаю, что за два дня мы побьем все рекорды. В прошлом году такого не было, видимо, в этот раз интереснее», — рассказала Копырина. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл празднование Дня Оленевода в Салехарде. На главном празднике ЯНАО для VIP-гостей была организована закрытая зона с отдельной парковкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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