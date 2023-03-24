Трансляцию Дня Оленевода в ЯНАО посмотрели около полумиллиона зрителей. Фото

25 марта 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

День Оленевода привлек жителей из других регионов и муниципалитетов ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В первые несколько часов трансляцию с Дня Оленевода в Салехарде (ЯНАО) посмотрели около полумиллиона зрителей из разных регионов, в том числе из Тюмени, Кургана и Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Елена Копырина. «Мы планировали разместить семь камер по периметру празднования, но после обращений жителей установили десять. Мы подсчитывали, уже 478 тысяч просмотров, но я думаю, что за два дня мы побьем все рекорды. В прошлом году такого не было, видимо, в этот раз интереснее», — рассказала Копырина. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл празднование Дня Оленевода в Салехарде. На главном празднике ЯНАО для VIP-гостей была организована закрытая зона с отдельной парковкой. Камеры установлены на территории, где проходит праздник URA.RU

В первые несколько часов трансляцию с Дня Оленевода в Салехарде (ЯНАО) посмотрели около полумиллиона зрителей из разных регионов, в том числе из Тюмени, Кургана и Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Елена Копырина. «Мы планировали разместить семь камер по периметру празднования, но после обращений жителей установили десять. Мы подсчитывали, уже 478 тысяч просмотров, но я думаю, что за два дня мы побьем все рекорды. В прошлом году такого не было, видимо, в этот раз интереснее», — рассказала Копырина. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл празднование Дня Оленевода в Салехарде. На главном празднике ЯНАО для VIP-гостей была организована закрытая зона с отдельной парковкой.