Премьер Польши обвинил Германию в провалах Украины

Премьер Польши: Германия виновата в неудачах Украины и энергокризисе
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Матеуш Моравецкий, stock
Матеуш Моравецкий назвал Германию самой богатой Фото:
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Германия должна была активнее оказывать помощь ВСУ и увеличить финансирование Украины. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Также он обвинил ФРГ в ситуации на энергетическом рынке в Европе.

«Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное», — сказал Моравецкий в интервью Politico.

По его словам, именно Германия виновата в энергетическом кризисе. Моравецкий также отметил, что обсуждал свои претензии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже обвинял Германию из-за военной помощи. Он заявлял о нерешительности из-за долгих раздумий Берлина по поводу отправки танков. Шольц заявил, что не собирается слушать подобные упреки. По его словам, Германия делает больше других стран для помощи Киеву.

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Германия должна была активнее оказывать помощь ВСУ и увеличить финансирование Украины. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Также он обвинил ФРГ в ситуации на энергетическом рынке в Европе. «Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное», — сказал Моравецкий в интервью Politico. По его словам, именно Германия виновата в энергетическом кризисе. Моравецкий также отметил, что обсуждал свои претензии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже обвинял Германию из-за военной помощи. Он заявлял о нерешительности из-за долгих раздумий Берлина по поводу отправки танков. Шольц заявил, что не собирается слушать подобные упреки. По его словам, Германия делает больше других стран для помощи Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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