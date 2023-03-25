Премьер Польши обвинил Германию в провалах Украины

Премьер Польши: Германия виновата в неудачах Украины и энергокризисе

25 марта 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Матеуш Моравецкий назвал Германию самой богатой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия должна была активнее оказывать помощь ВСУ и увеличить финансирование Украины. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Также он обвинил ФРГ в ситуации на энергетическом рынке в Европе. «Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное», — сказал Моравецкий в интервью Politico . По его словам, именно Германия виновата в энергетическом кризисе. Моравецкий также отметил, что обсуждал свои претензии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже обвинял Германию из-за военной помощи. Он заявлял о нерешительности из-за долгих раздумий Берлина по поводу отправки танков. Шольц заявил, что не собирается слушать подобные упреки. По его словам, Германия делает больше других стран для помощи Киеву.

Германия должна была активнее оказывать помощь ВСУ и увеличить финансирование Украины. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Также он обвинил ФРГ в ситуации на энергетическом рынке в Европе. «Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное», — сказал Моравецкий в интервью Politico. По его словам, именно Германия виновата в энергетическом кризисе. Моравецкий также отметил, что обсуждал свои претензии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже обвинял Германию из-за военной помощи. Он заявлял о нерешительности из-за долгих раздумий Берлина по поводу отправки танков. Шольц заявил, что не собирается слушать подобные упреки. По его словам, Германия делает больше других стран для помощи Киеву.